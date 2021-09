Volgens de allernieuwste kapseltrends laten we ons haar weer in laagjes knippen. Het voordeel? Met een laagjeskapsel ben gelijk al die gespleten haarpunten kwijt!

Gespleten haarpunten? De laagjes haartrend voor winter 2021 2022 biedt uitkomst! Foto: Charlotte Mesman

Terug van vakantie met een zonnig tintje maar uitgedroogde en gespleten haarpunten? De allernieuwste haartrend voor herfst winter 2021 2022 biedt uitkomst. We hebben het hier over de terugkeer van laagjeskapsels. Door je haar in laagjes te laten knippen, heb je niet alleen direct een (super) up-to-date coupe maar ben je ook onmiddellijk van al die dode en gespleten haarpunten af.

Hip kapsel met laagjes en gelaagde pony. Foto: Charlotte Mesman

Jarenlang hebben we ons haar netjes op één lengte laten knippen, of het nu om lang of halflang haar betrof. Op z’n hoogst gingen we voor een pony. We kozen allemaal braaf voor klassieke haarsnitjes om ons vervolgens uit te leven op de haarstyling waarin vooral (beach) waves centraal stonden. Er was een klein momentje waarop we ons lieten inspireren door de stoute jaren ’80 (think de mullet, ofwel het haarmatje) maar die trend werd door de corona-uitbraak in de kiem gesmoord.

Shag kapsel. Foto: Mauro Pilotto

Tijdens de lockdowns gingen we voor wildgroei en nu, opeens, gaan we (heel begrijpelijk) met de haartrends helemaal los. De allernieuwste kapsels voor winter 2021 2022 staan in het teken van volume, beweging, luchtige haarmassa’s, zwierige lokken en gewaagde haarsnitten. Nu we weer naar volop naar de kapper kunnen, durven we opeens heel veel meer, lijkt het wel.

Haartrends 2021. Ken jij de Wolf Cut, het wilde zusje van het shag kapsel? Photo: Richard Miles, Hair: Kate Drury, Make-up: Lan Nguyen-Grealis

Steeds vaker zien we geraffineerde bobkapsels op straat, maar ook lang haar dat gelaagd is geknipt, met zogenaamde ‘ghost layers‘ (onzichtbare lagen) of juist héél goed zichtbare lagen. Spannende kapsels met zichtbare lagen zijn de shag kapsels maar vooral ook de o zo populaire wolf cut kapsels.

Het voordeel van laagjes is dat je niet per se heel veel korter hoeft te gaan om je coupe te updaten. Tegelijkertijd ben je wel direct van al die dode haarpunten af!

Heb jij een kappersafspraak staan? Dan zijn laagjes misschien een idee.

