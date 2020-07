Ga voor het ultieme zomer gevoel! 10 Tips

De zomer is maar kort en laat vaak genoeg nog veel te lang op zich wachten. Maar als het zwoele seizoen van korte rokjes, gekleurde cocktails en lange zomeravonden eindelijk is aangebroken…

De zomer is maar kort en laat vaak genoeg nog veel te lang op zich wachten. Maar als het zwoele seizoen van korte rokjes, gekleurde cocktails en lange zomeravonden eindelijk is aangebroken, dan kun je er maar beter uithalen wat erin zit.

Voor het ultieme zomergevoel leef je in het hier en nu

Dat betekent even alle problemen, maar ook de dagelijkse dingen, naast je neer leggen en bewust genieten van al het moois dat de zomer te bieden heeft. Hoe doe je doet? Wij hebben een paar tips voor je. Maar jullie hebben er vast nog meer…

1. Slaap met het slaapkamerraam open en laat je gordijnen op een kier.

Wat is er heerlijker dan wakker gekriebeld te worden door een ondeugende zonnestraal? Je dag kan niet meer stuk en opstaan is ineens veel gemakkelijker.

2. Begin de dag met positieve gedachten.

Blijf ’s morgens nog even lekker in bed nadoezelen en bedenk alvast tenminste één leuk ding dat je die dag gaat doen. Naar het zwembad, een strandwandeling, dat minirokje kopen of die felgekleurde nagellak voor je teennagels.

3. Laaf jezelf aan kleurig zomerfruit.

Garneer je gebruikelijke ontbijt op basis van yoghurt en muesli met een paar verse aardbeien. Koop een paar flessen vruchtensap en begin de dag met een groot glas. De frisse smaak en de zomerse kleuren van vers fruit zorgen direct voor een vrolijk gevoel.

4. Neem je tijd om te koken.

Misschien werk je deze zomer door, misschien heb je maar een weekje vakantie. Het maakt niet uit, als je maar van de zomer geniet. De natuur helpt je een handje mee. De avonden zijn zwoel en het blijft langer licht. Geen reden om om 6 uur al met het diner klaar te zitten. Doe inspiratie op in een kookboek met zomerse recepten en bereid eens iets heel anders. Neem je tijd om boodschappen te doen, kies de ingrediënten op je gemak uit en kook onder het genot van een glas rosé voor een ultiem zomergevoel.

5. Take it easy.

De boog kan niet altijd gespannen staan. Waarom zou je, als de zomer zich eindelijk van zijn beste kant laat zien, niet even gas terugnemen? Heeft het huis een schoonmaakbeurt nodig? Laat maar even zitten (tot het weer regent). Als je alles goed bekijkt, zijn er veel klusjes (en verplichtingen) die je wel even kunt uitstellen. Heb het lef om ‘nee’ te zeggen en geniet met volle teugen van de mooie dagen die de zomer je schenkt.

6. Bereid je vakantie goed voor.

Of je nu thuis blijft, de vakantie in eigen land viert of naar een ver land vliegt, bereid je vakantie goed voor. Rond je werk op tijd af, laat de nodige informatie voor je collega’s achter zodat je je daarover geen zorgen meer hoeft te maken en zeg vooral niet dat ze je ‘altijd even kunnen bellen’. Vakantie is vakantie. Laat je werk even definitief achter je. Vertrek verder niet direct de eerste dag van je vakantie, maar plan tenminste één dag in om je rustig voor te bereiden. Vermijd stress (wat voor vakantie is het anders?).

7. Maak je vooral niet druk om je uiterlijk.

Je hebt het afgelopen jaar natuurlijk fanatiek gesport en bent in supervorm (grapje!). Vaak genoeg is het er niet van gekomen en daar worden we ons juist als het bikinitijd is, nog eens extra mee geconfronteerd. Ons advies: veel zul je er op het laatste moment niet meer aan kunnen veranderen. Dus accepteer jezelf zoals je bent, zet schuldgevoelens of schroom opzij en geniet van die zoete cocktail of die enorme coupe ijs. In het najaar denk je wel weer aan de lijn…

8. Haal geen dingen ‘overhoop’.

Na een jaar hollen, vliegen en stressen, is het vaak moeilijk om opeens op de rem te gaan staan. Dwing jezelf deze zomer om de nodige rust te nemen. Breng je dagen al luierend door, doe alleen de dingen die je echt leuk vindt en haal geen dingen overhoop (de schuur opruimen komt in het najaar wel weer).

9. Zet gedachten aan je werk, toekomstplannen en problemen even opzij.

Geniet van het moment, leef in het ‘hier en nu’, en pik de draad aan het einde van de zomer of van de vakantie pas weer op. Je zult merken dat je de dingen opeens helderder ziet en vaak genoeg zie je opeens dat de oplossing voor de hand ligt.

10. Besteed tijd en aandacht aan je uiterlijk.

Maak van je badkamer een beautysalon. Neem heerlijk de tijd om te baden, om je te ontharen, om je huid en haar te verwennen met een masker. Steek een kaars aan, drink groene thee, luister naar relaxte muziek en voel je mooi, gezond en gelukkig!

Hebben jullie nog tips die kunnen bijdragen tot het vergroten van je ‘zomergeluk’? Mail ons je reactie. De meest interessante reacties zullen we hieronder publiceren. Rest ons alleen nog jullie een heel gelukkige zomer toe te wensen!

REACTIES VAN TRENDYSTYLERS

Tip : Leuke outfits aantrekken met frisse kleuren en een zomerse, aangepaste make-up en heerlijk geurtje doen wonderen ! Werk zelf heel de maand juli en augustus door maar geniet ervan om fris & vrolijk te gaan werken en ’s avonds op ons terras lekker lang te kunnen luieren…

Vooral veel water opzoeken waar ook gras is, zodat je ook thuis het gevoel hebt dat je op vakantie bent.. Verder is het altijd erg aangenaam om een bbq-tje mee te nemen, zodat je lekker wat kan eten met vrienden onder elkaar, eens lekker kan lachen onder het genot van een wijntje! Voor mij het ultieme zomergevoel!

Tip:

Verbied jezelf te praten over het werk en vermijd mensen die nergens anders over kunnen praten. Je haalt namelijk dan al snel negatieve gevoelens, zoals stress, omhoog wat uitrusten niet bevorderd. (tenzij je een hele relaxte en, elke dag, leuke baan hebt natuurlijk, ik ken alleen niet zo’n baan). Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen! M.Vr.G

reactie: Eet wat vaker buiten in de tuin, het hoeft niet altijd zonovergoten te zijn. Van alleen al het buiten eten krijg je een zomergevoel

reactie: Heey redactie! Een leuke zomertip voor extra zomers gevoel:

Leen ‘kleine’ neefjes, nichtjes of buurkinderen om eens lekker los te gaan in het zwembad of pretpark. Laat het kind in jezelf naar boven komen! Kun je lekker ongegeneerd spetteren in het water, ijsjes eten en nog eens in het reuzenrad. Zo bewijs je maar weer eens dat je best een toffe suikertante kunt zijn! (als de kids lastig worden doe je ze gewoon retour afzender)

Groetjes,

Dieuwertje

reactie: ’s Avonds tot in de kleine uurtjes buiten zitten. Of het nu op je eigen terras is of niet. Geniet van de warme zomeravonden!

reactie: Als ik s morgensvroeg wakker wordt en het is mooi weer, dan ga ik altijd

Eventjes naar buiten. Juist heel vroeg, wanneer het nog een beetje fris is buiten. Dan geniet ik van de vogels die al zo vroeg fluiten en van de rust en de stilte om me

Heen! Als ik er alleen al aan denk word ik al weer helemaal warm van binnen. Fijne zomermaanden! x