Ga jij je goede voornemens volhouden?

Heb jij goede voornemens? Zorg er dan dit jaar eens voor dat je ze ook echt in de praktijk brengt. We hebben een paar nuttige tips voor je.

Heb jij goede voornemens? Zorg er dan dit jaar eens voor dat je ze ook echt in de praktijk brengt. We hebben een paar nuttige tips voor je.



Niet teveel goede voornemens

Misschien ben je al enthousiast bezig met het in de praktijk brengen van alle mogelijke voornemens. Niet meer roken, minder drinken, minder eten, meer sporten, minder werken, minder stress, meer aandacht voor je omgeving. Allemaal heel mooi, maar de praktijk wijst uit dat als je resultaat wilt behalen je je beter op één (of enkele) voornemen kunt concentreren. Dus loop je rijtje nog eens af en omcirkel dan het voornemen waar je meest aan hecht, dat je het meest belangrijk is. Daar ga je je dit jaar op focussen.

Realistische doelstellingen

Zorg ervoor dat je voornemen(s) realistisch zijn. Verg niet teveel van jezelf, leg de lat niet te hoog. Formuleer je doelstelling duidelijk en schrijf ‘m op. Dit stukje papier wordt dit jaar je leidraad.

Maak een stappenplan

Het geheim van het bereiken van doelstellingen is een goed uitgewerkt stappenplan. Met ‘Ik ga dit jaar 10 kg afvallen’ bereik je waarschijnlijk niets. Na een paar weken zal het feit dat je nog zo ver van je einddoel verwijderd bent, je frustreren en de kans is groot dat je het er uiteindelijk bij laat zitten. Werk dus in fasen. Een voornemen als ‘Ik begin ermee om deze maand 1 kg af te vallen’ zal veel beter functioneren. Aan het einde van de maand heb je dan al een doelstelling bereikt.

Houd de resultaten bij

Noteer de vorderingen die je hebt gemaakt regelmatig. Schrijf op hoeveel je bent afgevallen, hoeveel dagen je al niet meer hebt gerookt, hoeveel dagen je om 6 uur ’s avonds het kantoor hebt verlaten. Zo heb je een goed overzicht (en houd je jezelf niet voor de gek!)

Vergeef jezelf ‘misstappen’

Zie een misstap (je hebt weer teveel gegeten, toch weer een sigaret opgestoken of weer eens heel lang overgewerkt) als een tijdelijke onderbreking van de uitvoering van je plan en pak de draad daarna direct weer op. Schuldgevoelens brengen je nergens, een positieve houding en vrolijk weer verder gaan, levert veel meer op.

Beloon jezelf

Stel jezelf kleine beloningen in het vooruitzicht als je weer een stap verder op de weg naar je doelstelling hebt gedaan. Een klein cadeautje, iets leuks doen. Geef jezelf dat welverdiende schouderklopje.

Maak gebruik van de ‘sociale controle’

Vertel vrienden en familie van je goede voornemen. Het feit dat zij op de hoogte zijn van jouw voornemen maakt het gemakkelijker om je eraan te houden (je wilt toch niet dat iedereen weet dat het weer niets geworden is). Bovendien heb je in sommige gevallen de hulp van huisgenoten of collega’s nodig. Zo wil je niet dat je iedere avond een heerlijke maar vette maaltijd wordt voorgezet als je op dieet bent. En het is ook niet prettig als je collega’s je maar mee blijven meevragen om te gaan roken.

Zoek bondgenoten

Iets anders dat kan helpen om dit jaar nu eens echt resultaat te boeken, is bondgenoten zoeken. Vrienden, vriendinnen, je partner of familieleden die hetzelfde goede voornemen hebben. Zo is het veel gemakkelijker om samen naar de sportschool te gaan dan alleen. En zo is het veel gemakkelijker om met roken te stoppen als je partner er ook geen eentje meer opsteekt.

We wensen iedereen veel succes!

Trendystyle