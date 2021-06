Fettuccine (pasta) met pestosaus, Sint-jacobsschelpen en groene asperges. Foto: Charlotte Mesman

Vind jij pasta met pestosaus ook zo heerlijk? Dan heb ik een variant daarop die je vast helemaal verrukkelijk vindt. Pasta met pestosaus, Sint-jacobsschelpen en asperges. Een luxe traktatie voor jou (en je gasten). Puur genieten. Genoeg gezegd, gewoon proberen!

Ingrediënten (voor 4 personen)

Fettuccine voor 4 personen (houd 100 gram per persoon aan)

Pestosaus (klik hier voor het recept)

3 Sint-jacobsschelpen per persoon (mag ook minder natuurlijk, ze zijn vrij prijzig)

2 Groene asperges per persoon

Zout

Peper

Olijfolie

Boter

Basilicumblaadjes voor de garnering

Bereiding

Maak de pestosaus (klik hier voor het recept). Je kunt deze saus ook een dag van tevoren klaarmaken. Deze saus is de basis voor dit gerecht. Daar voeg je Sint-jacobsschelpen en asperges aan toe. Ga als volgt te werk.

Spoel de Sint-jacobsschelpen onder koud water schoon af en dep ze droog met keukenpapier. Strooi er wat zout en een heel klein beetje peper over. Verhit een klein beetje olijfolie in een koekenpan. Bak de Sint-jacobsvruchten op een hoog vuur in korte tijd (1,5 tot 2 minuten per kant) af. Vergeet niet ook de zijkanten even kort af te bakken. Op het allerlaatste moment doe je er wat boter bij voor de smaak en de glans.

Maak de asperges schoon, verwijder de harde uiteinden en kook ze. Snijd de asperges in twee of drie stukken.

Doe de Sint-jacobsschelpen en asperges bij de pestosaus.

Breng nu ruim water met wat zout voor de fettuccine aan de kook. Doe de pasta pas in het water als het water kookt. Kook de pasta ‘al dente’ (niet al te slap) en giet ‘m af.

Schep de pasta door de saus en serveer dit gerecht direct. Heerlijk als hoofgerecht met een frisse salade. Op z’n Italiaans is dit een ‘primo’ (een eerste gang) en kun je er een ‘secondo’ (tweede gang) van vis of vlees op laten volgen. Buon appetito!

