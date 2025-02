We mogen al een klein beetje van de lente gaan dromen, maar voorlopig lopen we nog in winterjas. Laat het dan meteen maar een maxi coat zijn.

Februari 2024: schitteren in een maxi coat! Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa

Het is (al) februari maar die winterjas dragen we nog wel even. We hebben nieuwe streetstyle inspiratie van de Copenhagen Fashion Week voor je (die inmiddels alweer afgelopen is). Vooral de long coat of maxi coat is een topper. Heb je er eentje, dan is het nu het moment om ‘m te dragen.

Maxi coats

Maxi coats zijn extra lange jassen die vaak tot aan je enkels reiken. Soms zijn ze zelfs floor sweeping, al is dat niet al te praktisch. Het idee achter de maxi coat is niet alleen dat ze superwarm zijn omdat ze je hele lijf bedekken, maar vooral ook dat je er een dramatisch mode statement mee maakt.

Voor up-to-date maxi coat ga je – behalve voor extra lengte – ook voor een oversized silhouet. Dit is in lijn met de modetrends van deze winter en bovendien kun je er van alles onder dragen, zelfs een broekpak of mantelpak.

Ga je voor een maxi coat – misschien vind je er nog eentje ergens in het laatste hoekje van de uitverkoop – let dan niet alleen op het model maar ook op de kwaliteit. Zo’n gigantische jas heeft letterlijk veel om het lijf en dat moet er ook kwalitatief goed uitzien.

Met klassieke kleuren ga je op safe – zwart, donkerbruin, donkerblauw of beige – maar je mag ook voor prints of een vrolijk kleurtje kiezen. Zo zagen we bij Stella McCartney een maxi teddy coat in het zachtroze. Zeker nu het voorjaar langzaam maar zeker dichterbij komt, doen kleuren het goed in het straatbeeld.

Copenhagen Fashion Week

In de streetstyle bij de Copenhagen Fashion Week zagen we maxi coats in allerlei varianten langskomen.

De klassieke wollen lange jas

Een model dat het altijd goed doet, is de klassieke wollen lange jas. Zo’n jas staat heel mooi over jurken en rokken maar is supercool over een spijkerbroek of zelfs een jogging pak.

Maxi fake furs

Februari 2024: schitteren in een maxi coat! Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa

De mob wife aesthetic is nog niet voorbij! Aan de ene kant zien we in de actuele mode een neiging naar minimalistische looks, aan de andere kant mag het allemaal wel een beetje over the top en dramatisch zijn. Dus heb je zin in een GIGA fake fur, ga er dan voor. Draag ‘m met een baseball cap voor een spannend contrast.

Teddy coats

Februari 2024: schitteren in een maxi coat! Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa

Ook lange teddy coats – we noemden die van Stella McCartney al, zijn nog steeds een huge trend. Met een lichte versie kun je überchique looks creëren.

Design

Februari 2024: schitteren in een maxi coat! Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa

Houd je van unieke ontwerpen, ga dan voor een design jas zoals het groene exemplaar op deze streetstyle foto. Terwijl klassieke lange jassen uiteindelijk toch achterhaald kunnen zijn door de pasvorm (net weer iets breder of smaller gesneden, net weer iets rechter of juist getailleerd, enzovoorts) kan een design jas per definitie niet uit de mode gaan omdat die boven alle modetrends uitstijgt.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS