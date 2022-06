Parels zijn dé modetrend voor zomer 2022

Parelkettingen en pareloorbellen. Foto Charlotte Mesman

Haal je parelkettingen maar weer tevoorschijn. Allemaal. Want volgens de allernieuwste modetrends voor zomer 2022 dragen we niet alleen parels, maar dragen we vooral véél parels.

Een andere trend is dat de parelkettingen van zomer 2022 kort zijn. Stoere heren (ja, ook de heren gaan aan de parels) dragen vaak een simpel kort snoertje rond de nek terwijl de dames graag meerdere snoeren met elkaar combineren en er vaak ook nog een goudkleurig kettinkje met bedels bij dragen.

Een andere trend zijn de pareloorbellen en hiervoor mag je echt aan het Meisje met de parel van Vermeer denken. Zo’n bungelende parel is superchic. Dames dragen ze in setjes, op z’n klassiek, zullen we maar zeggen, terwijl de heren eerder voor één enkele oorbel, maar dan wel weer met parel kiezen.

De meest coole combinatie is verder om je parels te combineren met casual outfits. Met een paar korte parelkettingen bij een tanktop of crop top ben je up-to-date. Maar natuurlijk mag je ze ook bij geklede outfits dragen. Of zelfs bij je bikini of badpak.

Voor die gelegenheid kun je er ook schelpen bij helpen. Parels en schelpen horen per slot van rekening bij elkaar!