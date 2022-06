Modellen na afloop van de modeshow van Dolce & Gabbana lente zomer 2023

Rechtstreeks vanaf de Men’s Fashion Week in Milaan een fotoreportage van de modellen bij de modeshow van Dolce & Gabbana voor zomer 2023. Het is puur genieten van deze knappe heren.

Modellen off-duty bij Dolce & Gabbana lente zomer 2023. Foto ADVERSUS

De Italiaanse modehuizen showen hun allernieuwste herencollecties voor lente zomer 2023 en wij zijn erbij. Hier een greep uit de foto’s die we van de fashion modellen na afloop van de modeshow van Dolce & Gabbana voor lente zomer 2023 maakten.

Modellen off-duty bij Dolce & Gabbana lente zomer 2023. Foto ADVERSUS

Modellen off-duty bij Dolce & Gabbana lente zomer 2023. Foto ADVERSUS

Enkele minuten na afloop van de modeshow druppelen de modellen in kleine groepjes naar buiten. Zoals altijd zijn ze best bereid om nog even voor een foto te poseren. Afzonderlijk of met elkaar, onder het genot van een sigaret om de spanning weg te nemen. (Het is niet de bedoeling om roken hier te promoten – wij roken niet – maar dit zijn de taferelen die wij te zien krijgen).

Modellen off-duty bij Dolce & Gabbana lente zomer 2023. Foto ADVERSUS

Modellen off-duty bij Dolce & Gabbana lente zomer 2023. Foto ADVERSUS

Knap zijn ze, ieder model op z’n eigen manier. De tijd dat de modehuizen ‘kloontjes’ (allemaal dezelfde types) de runway opstuurden, zijn voorbij. Vandaag de dag moet elk model zijn eigen persoonlijkheid, look en stijl hebben.

Modellen off-duty bij Dolce & Gabbana lente zomer 2023. Foto ADVERSUS

De foto’s die je hier ziet, zijn door ADVERSUS gemaakt. Met andere woorden: herenmodellen door de lens van een man. In een volgend artikel krijgen jullie mijn (vrouwelijke) interpretatie van al dit mannelijk schoon te zien :-) Stay tuned.