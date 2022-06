Zo ziet de allernieuwste herencollectie van Fendi voor zomer 2023 eruit

Fendi herencollectie lente zomer 2023. Photo courtesy of Fendi

Op dit moment zijn we in Milaan voor de Men’s Fashion Week. Terwijl het kwik temperaturen van ruim boven de dertig graden aanwijst, rennen wij van showlocatie naar showlocatie. Op de catwalks presenteren de Italiaanse modehuizen hun nieuwste herencollecties voor lente zomer 2023. En geloof ons, er komt een heleboel moois voorbij. Daar kunnen wij dames nog héél véél van opsteken.

Neem nu de nieuwe herencollectie van Fendi. Upside down and inside out, net zoals de dubbele F van Fendi, is hiervoor het motto. De Italiaanse ontwerpster Silvia Venturini Fendi zet alles op zijn kop, neemt de klassieke mode regels op de schop en speelt met contrasten en laagjes.

In de mannencollectie die we op de catwalk te zien krijgen, strijden nostalgie en innovatie om voorrang. De klassieke herengarderobe met zijn welbekende vormen en materialen wordt een bron van inspiratie, een uitgangspunt om innovatie en vakmanschap op los te laten.

Venturini heeft zich de zomergarderobe voor hem voorgesteld als een vliegticket waarmee je de wereld rondreist, en de kleuren van de aarde verzamelt; het kleurenpalet voor zomer 2023 is dan ook geïnspireerd door de aarde, de zee en de hemel. Denk aan tinten als oker, meloen, blauw, zilvergrijs.

In deze collectie komen we ongewoon veel spijkergoed tegen dat lichte, bijna ijle kleuren aanneemt. Interessante details zijn de franjes en de sponsachtige materialen. Bijna alle heren dragen bovendien kralenkettingen om hun nek.

Het spijkergoed wordt afgewisseld door landelijke koeienprints en de dubbele F komt als een explosie terug op de katoenen zomertruien.

Alles in deze collectie is draagbaar, de volumes zijn aangenaam, niet oversized maar zeker niet strak. Blazers worden gedragen met open geknoopte overhemden. In deze hele collectie is geen das te bekennen. De mood is ontspannen, superchic maar tegelijkertijd cool.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.