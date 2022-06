Ken jij deze anti-aging mode truc tegen knierimpels?

Waar wij dames ons allemaal niet druk om maken. Gezichtsrimpels, pigmentvlekken, cellulite. Er zijn zelfs dames onder ons die zich beklagen over rimpelige ellebogen of knieën.

Dat onze huid op en rond gewrichten als ellebogen, polsen en knieën met de loop der tijd minder strak wordt, is logisch. Deze huid is voortdurend in beweging. Alleen daarom al is het begrijpelijk dat de rek eruit gaat, om het zo maar even te zeggen. Het maakt deel uit van het natuurlijke verouderingsproces.

Niemand blijft eeuwig jong maar een klein beetje invloed op het verouderingsproces hebben we wel. Je kunt voortijdige veroudering voorkomen door jezelf goed te verzorgen. Zo leg je al een goede basis met een gezonde levensstijl. Verder is het belangrijk voldoende water te drinken en je huid goed te hydrateren. Voor je lichaamshuid is een simpele crème op basis van glycerine of vaseline al een weldaad.

Verder is er natuurlijk altijd nog zo iets als: je sterke punten accentueren en je zwakke punten camoufleren. Lange mouwen en een rok tot over de knie zijn simpele oplossingen om je niet te storen aan rimpels op ellebogen en knieeën.

Maar is er ook een anti-aging trucje dat wij tijdens de Fashion Weeks opmerkten. Dankzij dit trucje draag je rokken tot boven de knie op een charmante manier, met bijna-blote benen, en wel zonder dat knierimpels al te veel in het oog springen. De truc is heel eenvoudig: draag je (mini)rokken en jurken met netkousen.

Voor een pittige of party look kies je zwarte netkousen, voor een klassieke look kies je netkousen in de kleur van je huid. Voor een total look kun je ook gekleurde netkousen kiezen, bijvoorbeeld fuchsia kousen onder een fuchsia rok.

Met netkousen creëer je de illusie van blote benen maar camoufleer je de imperfecties van knieën en huid. Iets om je voordeel mee te doen :-)