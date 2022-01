Fashion trends 2022. Deze winnende winterlook heb je vast in je kast hangen

Truien en lange (plooi)rokken maken deel uit van de modetrends voor deze winter. Je hebt vast een paar exemplaren in je kast om instant up-to-date looks mee te creëren.

Modetrends 2022. Lange rok met grote trui. Op deze foto: topmodel Barbara Palvin. Ph. Charlotte Mesman

De actuele modetrends laten een opvallend groot aantal winter klassiekers zien: van trench coats tot camel jassen, van lange plooirokken tot grote truien. Laten die laatste twee samen nu ook een winnende combinatie vormen!

Modetrends winter 2021 2022. Lange rok met grote trui. Photo courtesy of Sportmax

Max Mara, Sportmax, Chloé, de influencers tijdens de Fashion Weeks. Een beetje fashionista experimenteert in deze dagen met lange (plooi)rokken en oversized truien. Niet alleen omdat deze mode look weer helemaal in-trend is maar ook omdat deze combinatie zo gemakkelijk in het dragen is.

Modetrends winter 2021 2022. Lange rok met grote trui. Op deze foto: Amalie Gassman. Ph. Charlotte Mesman

Geen gestuntel met pantykousen of het zoeken naar geschikte schoenen. Onder een lange rok – die overigens ook van (nep)leer mag zijn – kan tegenwoordig alles: van sneakers tot loafers met sokken, van enkellaarsjes tot hoge boots (natuurlijk super als de temperaturen verder zakken).

Modetrends winter 2021 2022. Lange rok met grote trui. Photo courtesy of Chloé

Om het nog maar niet te hebben over zo’n oversized trui. Aantrekken en wegwezen! Je kunt eronder dragen wat je wilt, niemand die het ziet. Kortom, met de combi lange rok met oversized trui kan het niet misgaan.

Stijltips: de lange rok kun je natuurlijk ook vervangen door een lange jurk. Zo kun je deze winter zelfs sommige zomerjurken (think je geliefde lingeriejurkje) nog aan! Voor speciale gelegenheden of een avondje stappen kun je de lange rok/jurk vervangen door een minirokje (met oversized trui). Je moet dan natuurlijk wel even wat beter over je schoenen nadenken. De stijlregel is hier: hoe korter de rok, hoe lager de hak (om niet in het vulgaire te vervallen).

Modetrends herfst 2021. 5x Listige najaarslookjes. Doe mode inspiratie op! Photos courtesy of: Max Mara

Let ook even op de kleurtjes! Geel, groen, camel, wit, rood. Het mag allemaal. Deze modelook leent zich fantastisch om kleurige combinaties te leggen. Wat willen we op sombere dagen nog meer?

Dus sta je een dezer dagen te zuchten voor je kast met de klassieke woorden ‘Ik weet niet wat ik aanmoet‘, denk dan nog eens aan dit artikelje. Je zult zien dat de inspiratie je komt aanvliegen!

