Zin in een pittig exotisch borrelhapje? Wat dacht je van paneerblokjes in chilisaus met gegrilde paprika? Je kunt er ook een maaltijdschotel mee maken.

Exotisch hapje. Koken met paneer. Foto: Charlotte Mesman

Paneer is een zachte, Indiase kaas die je met een beetje goede wil met de Griekse feta-kaas zou kunnen vergelijken (ook al is feta veel pittiger dan paneer). De kaas kan op vele manieren in gerechten worden verwerkt.

Zo wordt paneer vaak met spinazie bereid. Maar je kunt ook een paar blokjes grillen voor een origineel hapje bij de borrel. Of er een pikante maaltijdschotel met paprika en chilipepertjes van maken.

Paneer is in speciaalzaken verkrijgbaar. Een rondje op internet leerde bovendien dat paneer in Nederland al aardig is ingeburgerd en leverde een aantal recepten voor het zelf maken van paneer op. Voor het gemak is hier gebruik gemaakt van paneer uit een pakje.

Ingrediënten

1 pakje paneer

knoflook

chilisaus

zout

paprika

olijfolie

Extra voor het borrelhapje

satéprikkertjes

Extra voor de maaltijdschotel

tomaten

verse korianderblaadjes

Voor het borrelhapje

Snijd de paneer in blokjes en marineer ze in chilisaus met knoflook en zout. Was en snijd de paprika in plakken. Grill de blokjes op een hete grillpan goudbruin. Grill op dezelfde pan ook de paprika’s. Bak onderwijl de paneer verder af in hete olie met knoflook en voeg eventueel de rest van de chilisaus toe. Prik de blokjes op lange satéprikkers waarbij je de blokjes afwisselt met een vrolijk gekleurd stukje paprika.

Voor de maaltijdschotel

Snijd de paneer in blokjes en marineer ze in chilisaus met knoflook en zout. Grill de blokjes goudbruin. Bak ze af in hete olijfolie met knoflook en voeg de paprika, tomaten en een deel van de chilisaus (je kunt in plaats hiervan ook Spaanse pepertjes gebruiken) toe. Laat het geheel even doorpruttelen. Serveer de schotel met verse korianderblaadjes.

