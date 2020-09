Wat als je merkt dat je spieren slapper worden en dat je door de jaren heen eigenlijk alleen maar bent aangekomen? Je eerste impuls is wellicht dat je je voorneemt om wat meer te gaan bewegen en om op tafel beter op te letten. Misschien lukt het je ook om deze voornemens een paar weken vol te houden, maar de ervaring leert toch vaak dat we geneigd zijn om in oude (en slechte) gewoontes terug te vallen. Dit werkt frustrerend omdat je eigenlijk nooit blijvende resultaten boekt. Sterker nog, met het verloop van de maanden en jaren wordt onze lichamelijke vorm er op deze manier vaak niet beter op.

Komt dit jou bekend voor dan is er volgens de experts eigenlijk maar een manier om deze vicieuze cirkel te doorbreken: reageren en hulp vragen. Natuurlijk zijn er periodes waarin je minder aan sporten toekomt, waarin je opgaat in je werk en de dagen voorbijsnellen, waarin je opgeslokt wordt door verplichtingen en afspraken en je je stress wegeet, allemaal waar, maar als het alarmlampje gaat branden dan moet je iets DOEN, en dat begint met hulp vragen.

Verlies geen tijd en ga op zoek naar iemand die een plan voor je trekt, ervoor zorgt dat je doelgericht te werk gaat en je motiveert. We willen niemand beledigen, maar het is niet altijd de beste keuze om je joggingpak en gymschoenen aan te trekken en je koptelefoon op te zetten om vervolgens maar wat in de rondte te gaan rennen.

Zoek een serieuze sportschool waar de nodige begeleiding voorhanden is, zeker als je geen of weinig ervaring met sporten hebt. Het is belangrijk dat je begeleiding krijgt, doelgericht te werk gaat en in een inspirerende en enthousiasmerende omgeving traint.

Kies daarom met zorg je sportschool uit. Let daarbij op de sfeer, het type mensen en vooral ook de mate van begeleiding. Zo voorkom je – zoals dat vaak gebeurt – dat je in een neerwaartse spiraal terechtkomt: je schrijft je in, gaat er een paar keer naar toe en laat het dan zitten omdat er geen lijn in zit en je niet blij thuiskomt. Dit werkt frustrerend en uiteindelijk ben je nog verder van je doel verwijderd.

De maanden gaan voorbij, soms zelfs jaren, en dan moet je weer opnieuw beginnen. Heb je weinig ervaring en wil je serieus iets aan je lichamelijke vorm doen, dan is het dus van belang dat je iemand vindt die je daarbij helpt.

Verder moet je natuurlijk ook aandacht besteden aan de manier waarop je eet. Ook hier is het beter om het ‘professioneel’ aan te pakken. Het heeft geen zin om op allerlaatste moment voor de vakantie nog snel even heel fanatiek te gaan lijnen, om je vervolgens tijdens de vakantie alweer te laten gaan en na thuiskomst definitief in oude (en slechte) eetgewoontes te vervallen.

Net zoals voor het fitnessaspect is het ook aan tafel belangrijk dat je weet wat je doet, dat gericht bezig bent, dat je weet hoe je boodschappen moet doen en hoe je je maaltijden moet samenstellen, en dat je dit alles met regelmaat doet.

Sporten en gezond eten moeten een levensstijl worden. Weet je van jezelf dat je niet veel discipline hebt of dat je de basiskennis mist, dan is het het allerbeste om je door iemand te laten begeleiden.