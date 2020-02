Drie tips voor supersexy lippen. Met mooie lippen de winter door!

Een lip conditioner is een must, zowel in de zomer als in de winter. Ga voor een hydraterende formule die de lippen zacht en gaaf houdt. Je kunt het beste natuurlijke formules gebruiken. Kokosvet bijvoorbeeld werkt heel verzachtend. In de zomer kun je het beste een lipbalsem met een SPF gebruiken. In de winter mag je lipbalsem wat vetter zijn zodat je lippen tegen kou en wind beschermd zijn en je velletjes voorkomt.

Een lipconditioner heeft niet alleen een verzorgende functie maar doet je lippen er ook mooier en gezonder uitzien. Tijdens de mannenshows bijvoorbeeld zullen de visagisten de modellen nooit zonder lipbalsem de catwalk opsturen. Goed gehydrateerde en verzorgde lippen ogen ‘healthy’ en sexy. Ook backstage bij de vrouwenshows is lipbalsem onmisbaar en worden de lippen, voor het aanbrengen van lippenstift, eerst goed gehydrateerd. Daarvoor wordt een balsem gebruikt of ook een speciale lip-primer.

Behalve de dagelijkse verzorging kun je je lippen af en toe extra verwennen met een speciale scrub behandeling. Scrub je lippen regelmatig om velletjes op een zachte manier te verwijderen en de bloedcirculatie (rode mond!) te stimuleren.

Drie tips voor supersexy lippen

1. Je kunt hiervoor een gezichtscrub gebruiken die je met extra water hebt aangelengd en die je heel delicaat over je lippen masseert (niet te hard!). Voor een extra zacht effect leng je de scrub niet met water maar met lipbalsem aan.

2. Houd je van natuurlijke formules dan kun je je lippen scrubben met een mix van lipconditioner en rietsuiker (voor de korreltjes). Ook hier geldt weer dat je heel delicaat te werk moet gaan.

3. Voor extra zachte (en zoete) lippen scrub je je lippen met een mengsel van honing en rietsuiker.

Voor het scrubben van je lippen kun je een zachte (!) tandenborstel gebruiken. Na elke scrub (die je met lauwwarm water verwijdert) hydrateer je je lippen met een lipbalsem. Let wel op dat je je lippen niet scrubt als ze open wondjes hebben of beschadigd zijn. Verbrande lippen (tijdens het skiën of een zonvakantie) moeten eerst genezen. Scrubben is ten strengste verboden (en zoenen trouwens ook!) want de blaasjes van de zonverbranding kunnen blijvende littekens op je lippen achterlaten.

Charlotte Mesman voor Trendystyle