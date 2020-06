De zon is er weer. Heerlijk! Lees onze tips voor een mooi goudbruin huidje. Verder ruimen we ook een aantal misverstanden over zonnen en ontharen uit de weg.

De zon is er weer! Heerlijk, maar het is en blijft uitkijken. We hebben een klein dossiertje voor je samengesteld met tips voor een goudbruine huid, vier misverstanden onder (en over!) de zon en ontharen.

DOSSIER ZON & ZEE: GEZOND GOUDBRUIN. 3 TIPS

We kunnen het niet genoeg herhalen: een stralend uiterlijk komt van binnenuit. Dat geldt ook een stralend goudbruine teint. Daarom is het van belang om ook in de weken voordat je op vakantie gaan en tijdens je vakantie gezond te eten.

Vermijd drastische diëten (dat geldt niet alleen in de zomer maar altijd!). Je huid heeft voldoende vitamine a, c, e en proteïnen (vlees, vis, eieren, melk, yoghurt) nodig, zeker als je de zon ingaat. Hierdoor stel je de huid in staat zich zo veel mogelijk tegen de schadelijke invloeden van de zon te beschermen en voorkom je uitdroging (dat betekent natuurlijk niet dat je niet meer hoeft te smeren en dat je je fles mineraalwater thuis mag laten!).

De kleine haarvaatjes (vooral in het gezicht waar de huid dunner is) hebben veel te lijden van de zon. Help de haarvaatjes een handje door regelmatig bosbessen te eten. Zij versterken de haarvaatjes zodat zij beter bestand zijn tegen de zon.

De huid beschermt zich tegen de schadelijke invloeden van de zon door de aanmaak van melanine (pigment). Betacaroteen (plantaardige pigmenten die fruit en groenten geel, oranje en rood kleuren – worteltjes bevorderen dus inderdaad een goudbruin tintje!) bevordert de aanmaak van melanine (verkrijgbaar bij de drogist). De inname van betacaroteen zorgt dus voor een mooie goudbruine tint. Houd je echter aan de dosis want anders kan de huid een gelige tint krijgen.

