Spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Dsquared2

Dit zijn de nieuwste spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026 (lage taille!)

Nederlandse modellen bij de Paris Fashion Week voor winter 2025

Nederlandse modellen bij de Paris Fashion Week voor winter 2025

Romantische streetstyle look gespot. Zo kopieer je de look! Foto Charlotte Mesman

Romantische streetstyle look gespot. Zo kopieer je de look!

Zo zie je er slank uit in boxy kleding. Photo courtesy of Stella McCartney

Zo zie je er slank uit in boxy kleding

Trendystyle.net | Horoscoop | Weekhoroscoop | Dit is jouw weekhoroscoop voor 5 tot 12 oktober 2025

Dit is jouw weekhoroscoop voor 5 tot 12 oktober 2025

Een nieuwe week, nieuwe kansen. Check jouw weekhoroscoop voor 5 tot 12 oktober en ontdek wat je kunt verwachten.

Foto van auteur
Trendystyle.net
Gepubliceerd
Weekhoroscoop
Weekhoroscoop

De week van 5 tot 12 oktober 2025 staat in het teken van groei, verbinding en zelfreflectie. Terwijl de dagen korter worden, geven de planeten ons het duwtje in de rug om met vertrouwen nieuwe stappen te zetten. Of je nu behoefte hebt aan rust, liefde, uitdaging of inspiratie, deze week heeft voor elk sterrenbeeld een speciale boodschap in petto. Laat de sterren je gids zijn en open je hart voor de kansen die op je pad komen.

Weegschaal

De invloed van Venus maakt deze week minder zwaar dan de afgelopen weken. Besteed aandacht aan schoonheid, zowel in mensen als in je omgeving. Een creatief project krijgt vleugels — of een oude vriendschap herleeft.
LIEFDE: Harmonie is het sleutelwoord. Kleine irritaties verdwijnen als sneeuw voor de zon wanneer je de humor erin ziet. Singles kunnen een magische ontmoeting verwachten.

Schorpioen

Je energie is intens, maar deze week ook verrassend introspectief. Je voelt dat verandering aankomt, alleen nog niet welke kant op. Heb vertrouwen en go with the flow.
LIEFDE: Een diep gesprek of onverwachte blik kan je hart openen. Laat kwetsbaarheid je gids zijn, niet angst.

Boogschutter

Jupiter maakt een ongekend optimistisch gevoel in je wakker. Gebruik deze mood om plannen te smeden, niet om te vluchten voor verantwoordelijkheden. Reizen of nieuwe ideeën inspireren je.
LIEFDE: Humor is je geheime wapen. Flirt, lach, deel ervaringen — het helpt oude wonden helen en nieuw vertrouwen te laten groeien.

Steenbok

Je voelt dat je eindelijk grip hebt op de dingen. De invloed van Saturnus helpt je om weer structuur in je leven te brengen, maar sta jezelf ook ontspanning toe. Niet alles hoeft altijd volgens dezelfde lijnen te gebeuren.
LIEFDE: Je zult liefde en warmte ontvangen wanneer jij loslaat. Plan een moment van puur samenzijn zonder belangen of verwachtingen.

Waterman

Je hebt behoefte aan frisse lucht, letterlijk en figuurlijk. Zoek inspiratie buiten je routine. Een onverwacht gesprek met een vriend of collega zet iets moois in beweging.
LIEFDE: Laat rationele analyses even varen. Spontaniteit brengt verrassend mooie momenten — durf weer te voelen.

Vissen

Neptunus laat dromen en realiteit in elkaar overvloeien. Je voelt intuïtief aan wat anderen nodig hebben, maar vergeet jezelf niet. Bescherm je energie, vooral tegen overdreven negativiteit.
LIEFDE: Romantiek bloeit op wanneer je eerlijk bent over je gevoelens. Een klein gebaar — een blik, een boodschap — is deze week genoeg om harten te raken.

Ram

De energie van Mars helpt je om deze week met vernieuwde moed aan iets te beginnen wat je lang hebt uitgesteld. Toch is het raadzaam om niet te hard van stapel te lopen; laat de dingen zich op eigen tempo ontvouwen. Luister meer dan je praat — dat zal je verrassend veel opleveren.
LIEFDE: Laat je hart spreken, maar doseer je temperament. Singles kunnen iemand ontmoeten die hun enthousiasme deelt, al is het verstandig dit niet te verwarren met diepgang.

Stier

Venus in een gunstige stand maakt je deze week gevoelig voor schoonheid en harmonie, maar ook iets dromerig. Dat is niet erg, zolang je niet alles aan het toeval overlaat. Een kleine praktische stap kan wonderen doen.
LIEFDE: Verwacht geen spectaculair vuurwerk, maar wel genegenheid die kan uitgroeien tot iets moois. In bestaande relaties groeit wederzijds begrip. Singles kunnen iemand aantrekken die rust in hun leven brengt.

Tweelingen

Mercurius scherpt je geest en maakt dat alles sneller lijkt te gaan — misschien te snel. Probeer pauzes in te lassen, ook tussen gesprekken door, zodat er ruimte is om naar je intuïtie te luisteren. Een goed inzicht helpt je deze week losse eindjes aan elkaar te knopen.
LIEFDE: Eerlijke gesprekken brengen helderheid, ook over zaken die je liever vermijdt. Als je een nieuw contact hebt, wees dan open maar niet grillig.

Kreeft

De maan weeft deze week emoties en herinneringen tot een zacht tapijt waarop je even mag uitrusten. Laat het verleden los zonder het te verloochenen. Rust en introspectie brengen je verder dan haast.
LIEFDE: Je gevoeligheid kan voor misverstanden zorgen, maar ook voor een diepe verbondenheid. Geef liefde ruimte, niet controle.

Leeuw

De zon straalt volop in je teken, en dat laat zich voelen: je charme werkt sterker dan ooit. Toch kan te veel zelfvertrouwen leiden tot onbedoelde botheid. Gebruik je levenskracht om te inspireren, niet om te overheersen.
LIEFDE: Een speels gebaar of spontane uitnodiging kan de vonk opnieuw doen overslaan. Singles flirten zonder moeite.

Maagd

Deze week voelt de aarde onder je voeten stevig aan, terwijl de wervelwind van vorige weken eindelijk afneemt. Kleine successen geven je meer (zelf)vertrouwen. Focus op praktische resultaten; dat geeft rust in je hoofd.
LIEFDE: Realisme is je kracht, maar wees niet te streng. Laat emoties toe. Je partner zal het waarderen.

Klik hier voor je maandhoroscoop

Meer op Trendystyle.net

Modetrend uit Parijs: de asymmetrische boot tuck. Proberen!

Foto van auteur
Door

Trendystyle.net

Modetrends, kapsels en make-up trends, vrouwen en de horoscoop van de maand op Trendystyle.net, het lifestyle magazine voor de trendy vrouw

Vind je dit artikel leuk? Laten we dan contact houden. Voeg Trendystyle toe aan je favorieten! :-)

VOLG TRENDYSTYLE OP INSTAGRAM
VOLG TRENDYSTYLE OP TWITTER
ADVERSUS

Lees ADVERSUS, mannen modetrends, kapsels en modellen

Kapsels en lichaamsverzorging man. De nieuwste mannenmode trends, fitness, auto's en lifestyle man op Adversus. Klik hier!
MEER OP TRENDYSTYLE
Dit rechte bobkapsel is minimalistisch en edgy! Iets voor jou? Foto Charlotte Mesman

Dit rechte bobkapsel is minimalistisch en edgy! Iets voor jou?

Zo kleed je je slank. 19 Stijltips

Zo kleed je je slank. 19 Stijltips

De hoge laarzen voor winter 2025 2026 zijn: heftig! Photo courtesy of Etro, Elisabetta Franchi, Miu Miu, Tod's, Stella McCartney

De hoge laarzen voor winter 2025 2026 zijn: heftig!

Dit zijn de nieuwste winterjassen volgens Max Mara. Photo courtesy of Max Mara FW 2025 2026

Dit zijn de nieuwste winterjassen volgens Max Mara

TRENDYSTYLE is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 2000 - 2025

De artikelen en het beeldmateriaal op Trendystyle zijn exclusief eigendom van Trendystyle en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Over ons
Cookies & Privacy
Copyright
Adverteren

MAGAZINE

Fashion
Beauty
Street style
Liefde
Horoscoop

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com