Dit halflange kapsel is dé (anti-aging) haarcoupe voor 50-plussers

Kapseltrends 2021. Dit is het allernieuwste (anti-aging) kapsel voor 50-plussers. Foto: Charlotte Mesman

De kapseltrends en haarkleurtrends voor herfst winter 2021 lopen enorm uiteen. Zowel qua haarlengtes als haarkleuren zien we de meest uiteenlopende tendensen. En andere nieuwigheid (of beter: comeback trend) is: laagjes. Al met al zijn er tig van trendy mogelijkheden om je haarcoupe te updaten. Maar één kapseltje is bijzonder flatterend en verjongend (het wordt daarom wel ‘botox-kapsel‘ genoemd), en dat is de shob.

‘Shob’ is een samentrekking van shag en bob. Het gaat om een halflang kapsel met lange lagen zoals we die van het jaren ’70 shag kapsel kennen. Deze haarsnit is alles behalve strak gedefinieerd of perfect, maar juist heel vlot en beweeglijk. Door de softe vormen worden de gelaatstrekken die in de loop der tijd scherper worden verzacht.

Anti-aging kapseltip: pas je kapsel in de loop der jaren aan aan de veranderingen in je gezicht. Onthoud: strakke, symmetrische kapsels met harde, mannelijke lijnen maken oud en accentueren onvolkomenheden; zachte, ronde vormen maken jong en doen het gezicht voller lijken (filler-effect!).

De halflange haarlengte is bovendien heel geschikt voor haar dat in de loop der jaren wat dunner of breekbaarder is geworden. Het is minder zwaar dan lang haar waardoor je op zich al meer volume krijgt. De lange lagen (het mogen ook ghost layers zijn, dus ‘onzichtbare’ lagen van binnen uit) doen de rest.

Het shob kapsel kun je, als je wilt, met een pony combineren die dan op z’n beurt ook weer imperfect is en van voren een beetje openvalt.

Kapseltrends 2021. Donkere haarkleuren zomer 2021. Model: Sofia Steinberg. Foto: Adversus

Voor wat betreft de haarkleuren kun je verschillende kanten op. Word of ben je grijs, dan kun je voor een effen, statement kleur (een schitterende kastanjekleur bijvoorbeeld) kiezen maar je kunt je grijze haar ook verfraaien door middel van grey blending. In dat geval kan het mooi zijn om de lokken rond je gezicht meer op te lichten dan de rest van je haar (face framing). Ook dit heeft een verzachtend ‘botox-effect’.

Nog een laatste tip: style je haar niet te netjes (dit is zò niet de trend voor winter 2021 2022), leg je föhn weg en ga voor een natuurlijke look.

