Deze pony’s passen bij een rond gezicht

Wat is dat toch met de pony? Haat-liefde, zeggen de hair stylisten wel. Vanaf het moment dat je ‘m laat knippen, wil je er vanaf. En toch komt er steeds weer een moment waarop we het voelen kriebelen, zeker nu de allernieuwste haartrends voor zomer 2022 een breed scala aan pony’s laten zien: kort, lang, recht, vol, chunky, wispy (piekerig), gelaagd, steil en krullend.

Deze pony’s passen bij jouw vorm gezicht

Gelukkig zijn er wel een paar vuistregels die ons een beetje kunnen helpen om te ontdekken welke pony bij ons past. Het zijn de klassieke ‘deze pony past bij deze vorm gezicht‘-regels:

Ovaal gezicht : elke pony is goed.

: elke pony is goed. Rond gezicht : wél gordijntjespony en asymmetrische pony (zijlok), niet lange rechte pony.

: wél gordijntjespony en asymmetrische pony (zijlok), niet lange rechte pony. Lang gezicht : wijde, brede pony.

: wijde, brede pony. Hartvormig gezicht : baby bangs.

: baby bangs. Hoekig gezicht/harde gelaatstrekken: pony in zachte A-vorm (korter in het midden met zachte afwerking aan weerszijden van het gelaat).

Een voorbeeld, een valkuil

Maar natuurlijk hoef je die regels niet per se te volgen. Laten we ze bijvoorbeeld los op iemand met een rond gezicht, dan kom je op curtain bangs of een asymmetrische pony uit terwijl die persoon zichzelf misschien in gedachten deze zomer met wuivende, lange lokken en een zwoele Jane Birkin pony over het strand ziet flaneren. Natuurlijk denk je er dan meteen ook een gezicht à la Jane Birkin bij, dat is nu eenmaal vrouweigen, en dat is misschien meteen waar het soms een beetje misgaat. Dat is de valkuil waar we nog wel eens in terecht komen. Want helaas ontkomen we er niet aan: hoe je je haar ook laat knippen, elke keer als je in de spiegel kijkt, zie je toch weer datzelfde hoofd :-)

Oké, dit is niet de juiste mood om mee in de kappersstoel plaats te nemen. Misschien moeten we gewoon een beetje meer naar onze kapper luisteren, minder naar de trends kijken en het wat meer loslaten. Hier in elk geval een aantal pony stijlen voor diegenen met een rond gezicht. Misschien doe je er inspiratie van op en laat je ‘m alsnog knippen.

Pony’s die geschikt zijn voor een rond gezicht

Haartrends 2021. 14x Do’s en don’ts (plus anti-aging tips) voor pony kapsels. Photo: courtesy of Etro

Van deze ponykapsels word je blij! (Ook voor 50-plussers). Foto: Charlotte Mesman

Zijlok. Deze trendy kapsels maken jong!

