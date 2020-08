Afvallen. Detox time! Geef jezelf een gezonde boost

Heb jij je voorgenomen om gezond(er) te gaan eten? We hebben een aantal motiverende tips voor je. Je hoeft van ons echt niet op dieet, maar wees vooral wel lief voor je lijf. Dan komt de rest vanzelf.

Detox

Detox klinkt zoveel beter dan gezond eten! Detox klinkt fris, schoon, licht. Begin vandaag nog met detox-en. Laaf je aan rauwkost en zweet ‘toxientjes’ in de sportschool. Niet alleen zal dit een goede invloed hebben op je lichaam, maar ook op je humeur.

Groene thee

Verwoed koffiedrinker? Vervang deze oppepper door een veel gezonder, warm drankje: groene thee. Geurig, smakelijk en, zo zeggen de wetenschappers, vooral ook goed voor je lichaam. Groene thee bevat krachtige anti-oxidanten die zelfs kankercellen zouden kunnen vernietigen. Maar de lijst van goede eigenschappen van groene thee is nog langer: het zou onder meer de aderen schoon houden, een gunstige invloed hebben op het cholesterolniveau en het immuunsysteem verbeteren.

Knoflook

Je mag er dan een slechte adem aan overhouden, knoflook heeft (vooral) ook zijn goede kanten. Het vergroot je afweer en zou veroudering van de hersencellen afremmen. Dus voeg wat vaker een teentje aan je maaltijden toe.

Ga voor vezelrijk voedsel

Afgezaagd? We zijn het helemaal met je eens, maar onderschat het belang van dit advies niet. Gezond, goed voor de spijsvertering (bevorderlijk voor de stoelgang). Je houdt er een licht en luchtig gevoel aan over.

Relax

Neem je tijd om te relaxen. Maar dan bedoelen we ook echt relaxen. Doe gewoon eens even niets en concentreer je op je lichaam. Ontspan spier voor spier. Zet elke gedachte van je af. Het klinkt je als yoga in de oren? Misschien een goed idee om je eens in te schrijven voor een oefenles.

Smile!

Volgens onderzoeken heeft je gezichtsuitdrukking invloed op je humeur. Probeer eens wat vaker te lachen. Smile, please!

Kleine hapjes

Verdeel je maaltijden in meerdere, kleinere hapjes over de dag. Zo houd je je metabolisme aan de gang (het is als kolen op het vuur scheppen). Goed voor de lijn!

De aangename dingen van het leven

Juist de lekkere dingen (zoetigheden, alcohol, vet) zijn vaak slecht voor het lichaam. Maar er zijn uitzonderingen, die – als je er met mate van geniet – ook goed voor je kunnen zijn. Een glaasje rode wijn heeft een positieve invloed op hart en bloedvaten, een stukje chocolade maakt gelukkig, olijfolie is een perfecte anti-oxidant.

Water

Nog een afgezaagde… Maar o zo belangrijk. Houd het vochtpeil van je lijf op peil en drink tenminste anderhalf liter water per dag. Drink je het water koud, dan heeft je lichaam bovendien nog wat extra werk om de lichaamstemperatuur weer op peil te brengen en zul je extra calorieën verbranden. Krijg je bij de gedachte aan een koud glaasje water (in de winter) al kippenvel, ga dan voor een kopje lauwwarm of warm water. Een glas warm water ’s morgens op nuchtere maag is bovendien goed voor de stoelgang.

Have fun!

Maak plezier, lach, schater het uit, kom onder de mensen, sport, beweeg, doe leuke dingen, doe nieuwe dingen. Het zijn allemaal positieve impulsen. Good for the body, good for the mind.

