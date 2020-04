De menopauze. 4 Vragen en antwoorden. En goed nieuws!

Het is de Week van de Overgang. Vier Q&A’s over de menopauze. Alles over opvliegers, stemmingswisselingen en de veranderingen in je liefdesleven (verrassing: het wordt er beter op!).

Veel vrouwen zien op tegen de menopauze. Ze maken zich er al jaren van tevoren druk over. Over de genaamde opvliegers, over de stemmingswisselingen en over impact van de overgang op hun liefdesleven. Gelukkig wordt er tegenwoordig openlijk over gesproken, en staat men er heel anders tegenover dan vroeger. Nieuwe benaderingen maken het de vrouw van vandaag gemakkelijker om door die gevreesde periode rond de vijftig heen te komen. Hieronder vind je 4 vragen en antwoorden die een heleboel verduidelijken.

1. Hoe herken je het begin van de menopauze? Wat zijn de symptomen?

De menopauze is een fysiologisch proces. Het is het einde van de menstruatiecyclus van de vrouw, het einde van haar vruchtbaarheid, dit omdat de eierstokken hun activiteiten staken. Ze produceren geen follikels en oestrogenen (vrouwelijke hormonen bij uitstek) meer. Dit proces wordt vaak voorafgegaan door een periode waarin de eierstokken op een imperfecte manier – met horten en stoten, om het zo maar te zeggen – werken. Hierdoor kun je vroeger of later dan gewoonlijk menstrueren. Je cyclus wordt onregelmatig. Soms zelfs kun je maandenlang niet ongesteld worden. In die periodes kun je last beginnen te krijgen van overmatig transpireren, van opvliegers of stemmingswisselingen.

2. Wat gaat er veranderen?

Na de menopauze zul je merken dat je metabolisme verandert. Je komt sneller aan. In die periode is het belangrijk om goed te blijven bewegen, om te sporten (vooral aërobe activiteiten) en om een beetje op de calorieën te letten (vooral op koolhydraten en vetten).

3. Wat betekent deze nieuwe levensfase voor je liefdesleven?

Het antwoord op deze vraag is niet gemakkelijk omdat het liefdesleven van de vrouw complex is. Het is veel ‘mentaler’ dan die van de man. Factoren als emotionele intimiteit en verbondenheid spelen een grote rol. En ook simpele dingen als hoe je ‘in je vel zit’. Maar als we puur naar de lichamelijke kant en de hormonenkwestie kijken, dan – en dat is het goede nieuws! – zou de liefdesdrive na de menopauze moeten toenemen! Dit komt omdat de verhouding tussen oestrogenen en androgenen (vrouwelijke en mannelijke hormonen) verandert; het evenwicht verschuift richting de mannelijke hormonen. Daardoor krijg je meer zin, althans, dat is de conclusie van een aantal onderzoeken die onder de Amerikaanse vrouwen zijn uitgevoerd (en dus een andere background dan wij hebben).

In de praktijk zie je echter wel dat veel vrouwen moeite hebben met de menopauze en hun liefdesleven. Denk hierbij aan identiteitsproblemen en (onterechte) onzekerheid over het eigen lichaam. Vanwege de stemmingswisselingen kan je minder zin hebben. Verder zijn er natuurlijk ook factoren als werk(druk) en eventuele familieproblemen die ervoor kunnen zorgen dat het liefdesleven op een laag pitje komt te staan. Bovendien kunnen lichamelijke veranderingen – de slijmvliezen daar beneden worden dunner en minder elastisch – waardoor droogheid kan optreden, het hebben van gemeenschap pijnlijk maken. Ook dat komt de zin in vrijen niet ten goede.

4. Wat kun je doen om de menopauze zo goed mogelijk door te komen?

Allereerst is het goed te beseffen dat de menopauze je NIET verandert. Je bent en blijft wie je bent. Het doet geen enkele afbreuk aan je vrouwzijn. Het enige verschil is dat niet vruchtbaar meer bent. Als je dit goed voor ogen hebt, kun je deze fase in je leven op een rustigere en natuurlijkere manier tegemoet zien. Verder is het echt niet de menopauze waar je rimpels van krijgt of die je huid doet verslappen. Dat zijn nu eenmaal onvermijdbare fysiologische verschijnselen die bij het verouderingsproces horen. Mocht je ondanks alles toch moeite met de menopauze hebben, bespreek dat dan met je gynaecoloog. Die kan je met advies bijstaan en je helpen om deze periode goed door te komen. Een gezonde en actieve levensstijl doet de rest.

