De kledingfout die veel vrouwen maken

Kleding en psychologie gaan hand in hand. Het is daarom best aardig om eens na te gaan of jij deze veelgemaakte fout maakt…

Trek jij die jurk aan voor jezelf of… voor je man? Van oudsher zijn vrouwen gewend om zich aan te passen, om te zorgen en te behagen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we geneigd zijn om ook ons uiterlijk en onze kledingkeuze op onze partner, de belangrijkste persoon in ons leven (althans, zo zou het moeten zijn), af te stemmen.

Bewust of onbewust houden we rekening met zijn smaak en laten we ons, ook als hij niet meegaat om te shoppen, leiden door zijn smaak. Houdt hij ervan om ons in spijkerbroek te zien, dan wordt het eerder die spijkerbroek dan die waanzinnige jurk. En kickt hij op een mantelpakje, dan valt ons oog daarop ook al hadden we liever die strakke broek gehad.

We luisteren maar al te graag naar andermans ideeën en advies. Je voelt je zekerder als hij je met je kleding complimenteert. Zoals je ook het idee hebt dat je op safe gaat, als je het kledingadvies van een goede vriendin volgt (of deze goede vriendin het goed bedoelt, valt overigens nog te bezien).

Achter deze neiging om de mening van anderen te volgen, gaat vaak een onzekerheid schuil. Onzekerheid over het eigen uiterlijk, de eigen smaak en ideeën. We zijn op zoek naar waardering en voldoen maar al te graag aan de verwachtingen van anderen (het oude bekende refrein).

Maar het kan ook anders. Zou het niet veel leuker (intelligenter, spannender) zijn om een eigen kledingstijl te ontwikkelen? Winkelen en je kleden worden dan een manier om jezelf beter te leren kennen, om uiting te geven aan je eigen persoonlijkheid, om het unieke in jouw persoontje te onderstrepen.

Het maakt je zekerder van jezelf, maakt je minder afhankelijk van de mening van anderen en heeft als grote voordeel dat als je van partner wisselt… je niet ook meteen een nieuwe garderobe heeft aan te schaffen. Want jij… bent jezelf!

