Ken jij deze DIY tips & tricks tegen cellulite?

Zomer 2022 wordt dé zomer van de minirok. Misschien is dat voor jouw een reden om de strijd tegen cellulite weer eens aan te binden (hoeft niet). Voor het geval deze nieuwe modetrend je mocht uitdagen tot een anti-cellulite aanpakplan – het is nu het moment ermee te beginnen -, hebben we een aantal tips voor je.

Maar eerst willen we je even een hart onder de riem steken: bijna iedere vrouw heeft het, mager of niet. De oorzaak voor cellulite moet vooral gezocht worden in hormonen, zwangerschap, een ongezonde levensstijl, een ongezond eetpatroon en erfelijkheid.

Wil je cellulite grondig aanpakken, dan is de dermatoloog de aangewezen weg. Er bestaan tegenwoordig tal van behandelingen zoals laser en cellulite radiofrequentie, carboxytherapie, microdermabrasie en endermologie die je sinaasappelhuid op de lange termijn kunnen verbeteren.

Wij laten deze behandelingen hier voor wat ze zijn, want er zijn ook veel eenvoudige dingen die je zelf thuis kunt doen om je cellulite in ieder geval minder zichtbaar te maken. We beginnen met de meest geijkte adviezen omdat die het belangrijkst zijn, en hebben daarna nog een aantal meer specifieke tips en tricks voor je.

#1. Een gebalanceerd voedingspatroon. Zoals altijd geldt: vermijd zoveel mogelijk bewerkte voedingsmiddelen en suikers, ga voor vezels in de vorm van granen, groenten en fruit, zorg voor voldoende eiwitten en drink voldoende water.

#2. Ga die overtollige kilo’s te lijf. Het mag dan zo zijn dat cellulite niets met mager of dik, om het zo maar even te zeggen, te maken heeft, het is wel zo dat overgewicht cellulite meer zichtbaar maakt. In dat geval kan het dus helpen om af te vallen. Maar let op: strenge diëten kunnen cellulite juist verergeren. Pak het gezond en verstandig aan.

#3. Rook niet. Roken is dan wel niet de oorzaak van cellulite, maar kan het fenomeen wel verergeren omdat nicotine de doorbloeding van de huid verslechtert. Dit betekent minder zuurstof en een verslechterde afvoer van afvalstoffen.

#4. Drink met mate. Alcohol heeft een hoog suikergehalte en suiker kan cellulite verergeren (en ontstekingen veroorzaken).



#5. Lichamelijke beweging. Beweeg regelmatig, neem de trap, loop naar de bakker, je kent het allemaal wel. Nog beter is het om een actieve levensstijl te combineren met regelmatig fitnessen. Met trainingen als steppen, hardlopen of sessies op de loopband stimuleer je de bloedsomloop waardoor je cellulite kan verbeteren.

#6. Beenspieren trainen. Sinaasappelhuid toont minder als er onder de huid strakke, getrainde beenspieren schuilgaan. Overigens is het natuurlijk wel een goed idee om niet alleen je beenspieren maar je hele lijf te trainen :-)

#7. Probeer je benen tijdens het zitten niet te kruisen om de bloedcirculatie niet te hinderen.

#8. Crèmes op basis van retinol. Wil je meer doen dan je levensstijl en gewoontes verbeteren, dan kun je denken aan crèmes op basis van retinol. Volgens de experts moet zo’n anti-cellulite crème tenminste 0.3 procent retinol bevatten. Je cellulite verdwijnt er niet door maar als je de crème tenminste zes maanden gebruikt zou je cellulite minder zichtbaar zijn. Bedenk dat wel retinol de huid kan irriteren en gevoeliger kan maken voor de zon.

#9. Crèmes op basis van caffeïne. Ook crèmes op basis van cafeïne zouden een duit in het zakje kunnen doen. Er wordt wel gezegd dat ze je huid strakker maken en dat ze een drainerende werking hebben waardoor de vetophopingen onder je huidoppervlak minder opvallen.

#10. Je kunt ook met een DIY koffiemasker aan de slag gaan. Vermeng koffiedik met kokosolie of olijfolie en gebruik het als een masker. Na enkele tot 10 minuten spoel je het koffiedikmasker af. Of het helpt is niet bewezen maar baat het niet, dan schaadt het niet.

#11. Dry brushing. Ook dry brushing, droogborstelen, wordt wel aangeraden om cellulite te verbeteren. Gebruik een lichaamsborstel met natuurlijke haren en masseer daarmee de droge huid voor ongeveer vijf minuten. Maak cirkelvormige bewegingen. Begin bij je voeten en werk langs je benen omhoog. Dry brushing bevordert de bloedsomloop, verwijdert dode huidcellen en stimuleert de celvernieuwing. Vanzelfsprekend moet je dit wel regelmatig, het liefst elke dag, doen.

#12. Zelfbruiner. Een trick die putjes en kuiltjes in je huid (een beetje) kan camoufleren, is een zelfbruinende crème.

#13. Compressiekousen. Tot slot kun je steunkousen proberen. Je kunt je het beste laten door een expert laten adviseren voor het juiste aantal dernier. Weet wel dat ook dit een lange-termijn-oplossing is.

