Bob kapseltjes volgens de nieuwste haartrends 2021. Steil of gelaagd? Wat jij?

Bob kapsels zijn dé haartrend voor winter 2021 2022. Ga jij je er dit seizoen aan wagen? Kies je stijl: op één lengte voor een klassiek hoofd of gelaagd en volumineus voor een hippe hair look.

Bob kapseltjes volgens de nieuwste haartrends 2021. Steil of gelaagd? Foto’s van links naar rechts: Charlotte Mesman, courtesy of Etro, Charlotte Mesman

Er was eens… een bobkapseltje. Het was steil en op één lengte geknipt. Een directrice van een beroemd modeblad (lees: Anna Wintour van Vogue Amerika) voegde er een pony aan toe. Maar dat was slechts een detail, een signatuur van madame herself. Feit is dat de bobkapsels van de afgelopen jaren eigenlijk altijd op één lengte waren geknipt. De kapseltrends voor 2021 brengen daar verandering in.

Gelaagde bobkapsels komen terug in beeld. Wij vinden ze supercool! Dat doet echter niets af aan de steile bobkapsels die op één lengte zijn geknipt. Voor elk wat wils! Beide haarstijlen zijn super stylish. Bekijk onze kapselfoto’s maar eens.

Haarmode 2021. Bob kapseltjes. Steil en strak

Supersteile, strakke bobkapseltjes zijn ontzettend elegant en fashionable. Ze laten zich heel gemakkelijk dragen. Als je van nature steil haar hebt, is een (meer dan) perfecte haarsnit meer dan genoeg (met andere woorden: je kapper moet het werk doen). De strakke bobkapsels voor 2021 zijn vrij kort. Als je durft, kun je ze met een micro/baby pony combineren.

Haartrends 2021. Halflange kapsels. Foto: Charlotte Mesman

Kapseltrends herfst winter 2020 2021. Jaren ’60 kapsels in Vidal Sassoon stijl. Modeshow: Borbonese. Foto: Charlotte Mesman

Haarmode 2021. Bob kapseltjes. Steil en strak of gelaagd? Foto: Charlotte Mesman

Het beroemdste bob kapsel ter wereld: Anna Wintour, directrice Vogue US. Foto: Mauro Pilotto

Haarmode 2021. Bob kapseltjes. Gelaagd is de nieuwste trend

Ben je toe aan verandering? Experimenteer dan met een gelaagd bobkapsel. Deze trend hing in de lucht. Het matje (mullet) dat we de afgelopen seizoenen op de catwalks terugzagen, zorgde voor een interessante comeback van lengteverschillen in halflange kapsels. Die trend heeft zich verzacht. De lengteverschillen zijn soft maar zorgen voor mooie bewegingen en meer volume in (dun) haar.

Haartrends 2021. Check dit halflange kapsel. Streetstyle bij Etro. Foto: Charlotte Mesman

Haarmode 2021. Bob kapseltjes. Steil en strak of gelaagd? Photo: courtesy of Etro FW 2021 2022

Haartrends winter 2021 2022. Modern bobkapsel. Foto: Charlotte Mesman

Gelaagd geknipte bob kapsels zijn enorm in opkomst. Deze kapsels vragen om een kapper die wanten weet. De structuur van je kapsel moet zodanig zijn dat je er met gemak luchtige volumes (airy bob) en spannende bewegingen (tucked bob) in kunt aanbrengen.

Bekijk de kapselfoto’s voor 2021 en kies het kapsel dat bij jou past!

