Zo zien de blonde haarkleuren voor zomer 2022 eruit. Foto ADVERSUS

Volgens de haarkleurtrends is de hotste kleur – en dat is heel ongewoon – kastanjebruin. Brunettes zijn helemaal in-trend (en mocht je van jezelf geen chocoladebruine lokken hebben dan is het misschien nu het moment om er eens mee te experimenteren). Maar natuurlijk gaan we ook zomerse (hoog)blonde haarkleuren zien.

De meest geliefde blonde haarkleuren voor zomer 2022 zijn warm en intens: denk aan boter, goud, honing, karamel, toffee. Platinablond is even uit beeld. Ga je blonderen en werk dan naar een hoogblonde kleur toe, en houd – althans volgens de haartrends – de haarwortels donkerder of misschien zelfs je eigen haarkleur.

De nieuwigheid is hier dat we niet voor een geleidelijke overgang van donkere roots naar lichte haarpunten gaan, maar we opteren eigenlijk direct al voor een soort donkere uitgroei waarbij de rest van de haarlengte en de punten hoogblond zijn. Combineer deze trend met donkere wenkbrauwen die aansluiten bij de donkerdere aanzet. Zo ziet alles er uiteindelijk toch nog vrij natuurlijk en helemaal up-to-date uit.

Naast deze heftige blondkleuren met gewilde uitgroei zijn er natuurlijk ook trends als highlights, babylights en face framing. De zebrastrepen waarvan in de wandelgangen gemompeld werd dat ze – mede dankzij (alweer!) de Y2K trends – zouden terugkomen, hebben (vooralsnog) niet doorgezet.

Het summum van luxury highlights voor zomer 2022 is expensive blonde. Deze babylights zijn letterlijk superduur maar je krijgt er wel een gepatineerde luxury look voor terug. De prijs zit ‘m vooral in het werk dat je kapper eraan heeft om je een expensive blonde hoofd mee te geven. De highlights worden heel fijntjes in meerdere warme toonaarden naast elkaar worden gezet. Denk ook hier weer aan boter, goud, honing, karamel, toffee. Omdat deze babylights over het hele haar en alle lagen worden gezet, is het arbeidsintensief en zal de rekening pittig zijn.

Wil je het eenvoudiger houden, ga dan voor face framing. Een paar opgelichte lokken rond je gezicht versterken gelijk dat voorjaarsachtige gevoel en doen je tint frisser ogen.

Maar wat je ook doet, vereiste nummer één voor alle blonde (en niet-blonde haarkleuren) voor 2022 is: glans. Het is niet meer voldoende dat je haar er gezond uitziet, het moet letterlijk stralen. In vergelijking met het verleden gaan we er dus overheen

Dit kunt zo’n glossy look bereiken met salonbehandelingen, met kleurloze toners maar ook door zelf thuis met shine producten aan de slag te gaan. Hoe je het ook wendt of keert, je haarverzorging is altijd de basis voor een mooie haarkleur.

