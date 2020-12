Het is elk jaar weer hetzelfde liedje. Als we begin januari eindelijk de moed vatten om op weegschaal te gaan staan, is de naald steevast enkele streepjes opgekropen. ‘Het kan niet waar zijn!‘ denk je verschrikt. ‘Waar komen die kilootjes vandaan? Misschien is de weegschaal kapot…‘ Of misschien zijn we ons in de laatste weken van het jaar echt te veel te buiten gegaan aan feestmalen en andere lekkernijen? Dat lijkt ons waarschijnlijker en we denken dat iedereen die een beetje eerlijk is, dat ook zal toegeven. Kerstdiners, kerststollen met spijs, oliebollen met poedersuiker, vette borrelhappen… Logisch dat de kilo’s eraan vliegen! En dan wordt het weer wekenlang sporten, hardlopen en lijnen om de schade die we in korte tijd hebben aangericht, te herstellen.

Is het dan niet eenvoudiger, om ervoor te zorgen dat het gewoon niet zover komt? Daar is echt niet veel voor nodig. Je hoeft tijdens de meest verleidelijke (en dikmakende) week van het jaar alleen maar je eetlust een beetje in toom te houden.

‘Maar dan is het niet meer zo gezellig!‘ roept men dan in koor. ‘Dat is niet waar!‘ zeggen wij. Want een klein beetje aan je lijn denken (let op, we hebben het niet over ‘lijnen’ – dat is iets heel anders!) kan de schade beperken maar laat je nog alle ruimte om te genieten van de heerlijke spijzen die nu eenmaal bij de Feesten horen. Maar dan wel zonder die extra kilootjes!

#1 Let op de porties

Vast onderdeel van de feestdagen zijn nu eenmaal de rijk beladen tafels met de meest verrukkelijke gerechten, en we verwachten ook niet van je dat je al deze lekkernijen laat staan. Als je maar op de porties let. Schep gerust van alles iets op, maar houd het op kleine hoeveelheden. Je loopt dan niet het risico dat je van alle lekkernijen grote porties wegwerkt, met alle consequenties van dien.

#2 Berg chocolade en ander soepgoed op

Is het diner eenmaal afgelopen, of zijn de gasten weg, ruim dan direct af en zet soepgoed in de kast. Als je er tegen aan blijft kijken, zul je al gauw in de verleiding komen, zeker als je tijdens het diner een glaasje hebt gedronken en je het niet zo nauw meer neemt. Zorg er ook voor dat er tussen de maaltijden door geen snoepgoed in zicht is. Echt, het scheelt!

#3 Leer ‘nee’ te zeggen

Zeg ‘nee’ met een glimlach en een ferme toon. En zorg ervoor dat je altijd een plausibele reden bij de hand hebt voor die mensen die met een ‘nee’ alleen geen genoegen nemen. Want er is altijd wel iemand die wil weten waarom je iets afslaat… Dus ben je allergisch voor taartjes, krijg je pukkeltjes van chocolade en word je misselijk van borrelhapjes. Zo simpel is het!

#4 Overdrijf niet met alcohol

Niet (alleen) omdat alcohol een notoire dikmaker is, maar ook omdat je onder invloed van een drankje je grenzen gaat verleggen en vatbaarder wordt voor allerlei verleidingen, ook culinaire verleidingen. Houd het hoofd koel. Dat helpt!

#5 Probeer de lekkerste maar ook de magerste hapjes eruit te pikken

Dit geldt niet alleen als je te gast bent op een borrel of een kerstdineetje, maar ook – vooral! – als je zelf kookt. Kies voor vis of wit vlees en serveer er in ieder geval verse groenten bij. Het is een gezonde, maar ook smakelijke basis voor een feestmaal. Kijk verder uit met vette sauzen en dressings. Wees creatief. Zo kun je zelf een heerlijke dressing op basis van magere yoghurt maken.

#6 Ga iets doen

Blijf tijdens de feestdagen niet in die luie stoel of op de bank hangen maar ga erop uit. Maak een wandeling, ga joggen, doe een online aerobic les, maar blijf niet in je pyjama voor de televisie hangen. De kans is groot dat je uit verveling de koelkast induikt!

#7 Overdrijf niet

Leg jezelf niet al teveel aan banden. Het is en blijft een feestelijke periode en daar wil je toch wel van genieten. De feestelijke decembermaand is alles, behalve het begin van een vastenperiode of een vermageringskuur. Je wilt alleen de schade een beetje beperken.

#8 Doe jezelf een abonnement op de sportschool cadeau!

Met ingang van het nieuwe jaar, en zodra de sportscholen weer open zijn, natuurlijk. Je hebt er dan maar heel weinig voor nodig om in januari direct in actie te komen en wie weet gaat het je het komende jaar lukken om de zomer slank en strak tegemoet te zien.

TRENDYSTYLE