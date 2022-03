Ken jij deze anti-aging tips voor het opmaken van de rijpe huid?

Een natuurlijk make-up look is en blijft een trend, ook voor 2022, en dat komt ontzettend goed uit als je een rijpe huid hebt. Lees onze Q&A’s voor praktische anti-aging make-uptips.

Beauty trends. 5 Q&A’s over het opmaken van de rijpe huid. Foto Charlotte Mesman

Natuurlijke make-up looks zijn ook in 2022 een trend. De focus ligt daarbij op skin care. Hydrateren is het sleutelwoord. Verder maak je je op met neutrale tinten en zo min mogelijk product. Deze formule is perfect voor de rijpe huid. Lees de Q&A’s hieronder voor praktische anti-agingtips.

Q. Hoe maak je een rijpe huid op? Wat moet je doen? En wat moet je niet doen?

A. De grootste make-up fout die je kunt maken als het om make-up voor de rijpe huid gaat, is teveel make-up gebruiken. Een teveel aan product maakt oud. Investeer liever in een hydraterende, maar niet al te vette crème om je huid soepel te houden.

Beauty trends. 5 Q&A’s over het opmaken van de rijpe huid. Foto Charlotte Mesman

Smeren, smeren, smeren, is het advies. Vergeet verder niet om je huid te beschermen tegen de zon met een SP-filter. Ook een zonnebril met een goede UV-filter doet wonderen. Deze beschermt de tere huid rond je ogen tegen de zon maar voorkomt ook dat je je ogen samenknijpt. Samenknijpen is funest voor rimpelvorming.

Q. Less is more geldt dus ook voor het opmaken van de rijpe huid?

A. Less is more is inderdaad een leidraad voor het opmaken van een niet meer zo jonge huid. Ga voor een natuurlijke make-up look. Voor de avond mag het wel iets meer zijn. Maar waar het om gaat is dat je er verzorgd maar zeker niet al te zwaar opgemaakt uitziet. Soms heb je al genoeg aan een beetje mascara, een beetje wenkbrauwpotlood, wat highlights en blush.

Beauty trends. 5 Q&A’s over het opmaken van de rijpe huid. Foto Charlotte Mesman

Q. Een paar praktische make-up tips?

A. Gebruik geen bruine ’terra powder’ en niet teveel blush. Gebruik bij voorkeur crèmeachtige blush producten in plaats van poeder. Voor de avond kun je voor smokey eyes gaan maar ook hier geldt weer: gebruik niet teveel product. Teveel make-up verzwaart je oogopslag en accentueert rimpeltjes.

Beauty trends. 5 Q&A’s over het opmaken van de rijpe huid. Foto: Mauro Pilotto

Q. Hoe maken we onze lippen op als je niet zo jong meer zijn?

A. Ga voor géén of een natuurlijke lippenstift, zeker als je rimpeltjes rond je mond hebt. Verder hangt de kleur die je gebruikt af van de vorm van je lippen. Heb je volle lippen, dan kan je wel een wat fellere kleur hebben. Maar heb je dunne lippen, houd het dan natuurlijk.

Q. Nog een laatste vraag over de oogmake-up. Wat moeten we niet doen?

A. Gebruik voor je eyeliner een niet al te zacht kohl potlood want te zachte of te vette producten accentueren rimpels en lijntjes (hetzelfde geldt voor té droge producten). Vermijd verder blauwe of glitter oogschaduw. Houd het elegant en ga voor neutrale tinten.

TRENDYSTYLE