Beautytrends 2021. Praktische huidtips voor een gaaf, jong huidje

Je gezichtshuid is je visitekaartje. Je lichaamshuid kun je verbergen onder je spijkerbroek en een T-shirt maar je gezichtshuid is tijdens de omgang met andere mensen altijd zichtbaar. Geen wonder dat een gaaf, jong (ogend) huidje nog altijd één van de hotste beauty trends is, een absolute beauty must-have om na te streven.

Natuurlijk bestaan er tegenwoordig veel kunstgrepen om verouderingsverschijnselen – rimpels en uitgezakte gezichtscontouren – tegen te gaan, maar de dagelijkse huidverzorging is en blijft de basis. Alleen een natuurlijk mooie huid laat zich fris en jong opmaken met een minimum aan make-up producten zoals we dat in de beauty trends voor herfst winter 2021 2022 zien.

Zelf ben ik ervan overtuigd dat het geheim van een mooie huid vooral ligt in de regelmaat waarmee je voor je huid zorgt. Je huid heeft constant aandacht en bescherming nodig. Voorkomen is daarbij beter dan genezen. Als model al was ik van mening dat je beter weg kunt blijven van cosmetische ingrepen tenzij ze dienen om iets storends waar je zelf veel last van hebt te corrigeren. Nu, als fashion en beauty editor, denk ik er nog steeds zo over. Beter dagelijks smeren en beschermen dan eens in de zoveel tijd de naald of het mes erin! Er bestaan geen ‘shortcuts’ naar een mooie huid.

Crèmes zijn een vast onderdeel van het dagelijkse beautyritueel maar er zijn nog meer dingen die je kunt doen – of beter niet kunt doen – om je huid jong en mooi te houden. Hieronder vind je een aantal praktische tips die kunnen bijdragen aan het behoud van je huid (of de verbetering daarvan).

1. Vermijd koud en heet water

Als je lief wilt zijn voor je huid dan spring je er voorzichtig mee om en laat je gezichtshuid vooral niet schrikken. Te koud of te heet water is niet goed. Reinig je gezichtshuid daarom altijd met lauwwarm water.

2. Trek en wrijf niet te hard

Ga zacht met je huid om, we zeiden het al. Zet geen kracht om je make-up te verwijderen. Kies een reinigingsproduct dat over je huid glijdt en dat zonder dat je kracht moet zetten of moet boenen de make-upresten verwijdert. Kies ook crèmes die zich gemakkelijk laten uitsmeren. En zorg er tijdens het opmaken voor dat je je huid niet teveel uitrekt om de elasticiteit zoveel mogelijk te behouden (bij het aanbrengen van mascara en eyeliner willen we nog wel eens aan de huid trekken).

3. Vermijd temperatuursverschillen zoveel mogelijk

Vermijd zoveel mogelijk overgangen van koud naar warm of verzacht deze overgangen door je gezichtshuid te beschermen. Zo kun je in de winter op de fiets je gezichtshuid met een sjaal en een vette crème tegen de kou beschermen en verder de verwarming binnen niet al te hoog zetten om te grote temperatuursverschillen te voorkomen. Pas ook op met te pikant eten of te hete drankjes. Elke keer als je de hitte naar je gezicht voelt stijgen (flush) is eigenlijk al teveel omdat de haarvaatjes uitzetten en op den duur elasticiteit kunnen verliezen. Voorkom dit soort ‘hittegolven’. Let eens op wat de oorzaken bij jouw huid ervan zijn en probeer ze te vermijden.

4. Gebruik liever geen alcoholhoudende producten

Het voelt heerlijk aan om het dagelijkse reinigingsritueel van je gezichtshuid af te sluiten met een alcoholhoudende tonic of lotion. Het licht tintelende en verfrissende effect van de alcohol geeft je het idee dat je huid weer helemaal schoon is. Volgens verschillende dermatologen is het echter goed om te beseffen dat ‘pure’ alcohol (meestal op het etiket aangeduid met het enkel en alleen het woord ‘alcohol’) je huid op den duur kan uitdrogen en de sebumproductie extra kan stimuleren.

5. Gebruik als het even kan geen geparfumeerde producten

Vermijd als het even kan, gezichtscrèmes en producten met een toegevoegd parfum (zie het etiket of de bijsluiter). Dit bestanddeel kan (hoeft niet) irriterend werken en is, als je het goed bekijkt, eigenlijk overbodig. Voor een lekker geurtje heb je je eigen parfum toch.

6 . Tip voor je lichaamshuid: baad of douche niet te lang

Vooral als je een droge of trekkerige huid hebt, is het belangrijk om niet te lang te baden of te douchen. Je huid droogt er op den duur van uit. Maak je schuimbadjes daarom niet te lang, hoe ontspannend ze ook zijn. En vervang je badschuim eens door een niet-geparfumeerde badolie. Vergeet niet om je huid na het baden of douchen in te smeren met een vochtinbrengende crème.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE