Beautytrends 2020. Kun je je haar en nagels mooi eten?

De beautytrends voor lente zomer 2020 staan in het teken van ‘de natuur’. We gaan voor natuurlijke make-up, voor natuurlijke kapsels en voor nageltjes met een enkel – je raadt het al – natuurlijk nagellakkleurtje. Dan moet je natuurlijk (weer dat woord!) wel een mooie basis hebben: gezond haar, gladde nagels en een gaaf huidje. Vandaag willen we het hebben over mooi haar en mooie nagels. Kun je ze ‘mooi eten’? En wanneer helpen voedingssupplementen? En wanneer is het echt mis met je haaruitval?

Kun je je haar en nagels mooi eten?

Als je denkt dat je je haar en je nagels zoals die op dit moment zijn, kunt verfraaien door vandaag – laten we zeggen – een flink stuk wilde zalm te eten, dan heb je het mis. De haarschacht en het oppervlak van je nagels zijn ‘dood’ (anders dan je haar en nagels is je huid wél voor gevoeliger voor wat je eet). Daarom doet het ook geen pijn als we ze knippen. Overigens is het wel zo dat ongezonde eetgewoontes zich in de kwaliteit van je haar en nagels reflecteren. Niet gezond of te weinig eten kun je op den duur aan je haar en nagels afzien. Vooral strenge diëten hebben een negatieve weerslag op de kwaliteit ervan. Val je in een maand meer dan 2 kilo af dan kan je na ongeveer 2 tot 3 maanden te maken krijgen met een toename van haaruitval en broze(re) nagels.

Kunnen voedingssupplementen iets voor je haar en nagels doen?

Voedingssupplementen kunnen, in geval je ergens een tekort aan hebt, de kwaliteit van je haar en nagels wel degelijk verbeteren. Denk hierbij aan aminozuren, zink, vitamines uit de B-groep, cystine en biotine. Zo kunnen voedingssupplementen helpen om ongewone haaruitval tegen te gaan. De voedingssupplementen moeten gericht gekozen worden. Hetzelfde geldt voor onze nagels. Zijn die ongewoon broos, breken ze gemakkelijk of brokkelen ze af, dan kan dit met gerichte voedingssupplementen verholpen worden.

Wend je tot je huisarts of een specialist voor advies.

Wanneer moeten we ons zorgen maken over haaruitval?

We verliezen ongeveer 70 haren per dag en tot 150 haren per wasbeurt. Dit is volkomen normaal. Verder zijn er twee periodes per jaar waarin de haargroeicyclus een soort aanpassingsperiode doormaakt. Gedurende deze periodes verliezen we tijdelijk meer haar. Deze periodes duren ongeveer drie weken en vallen in de periode van maart tot mei, en van september tot november. Verder krijgen we ook aan het einde van de zomer vaak met een toename van haaruitval te maken. Dit haarverlies hebben we aan de zomer en de UV-straling van de zon te ‘danken’. Ons haar ondervindt namelijk een soort psycho-chemische stress van de blootstelling aan de zon dat allerlei processen op gang brengt, waardoor het uiteindelijk brozer wordt, kleur verliest en uitvalt.

Heb je echter te maken met ongewoon haarverlies dat langer dan een maand aanhoudt, raadpleeg dan je huisarts om na te gaan wat de oorzaak daarvan is. Die ligt meestal een paar maanden terug in de tijd. Abnormaal haarverlies is niet te wijten aan iets wat op dit moment in ons leven aan het gebeuren is, maar eerder aan iets dat twee of drie maanden geleden heeft plaatsgevonden. Deze oorzaken kunnen een streng vermagerend dieet zijn, maar ook een gebrek aan ijzer, zwangerschap of het geven van borstvoeding, en wijzigingen in de functioneren van de schildklier.

Kan stress haaruitval veroorzaken?

Stress speelt wel degelijk een rol bij ongewone haaruitval. 33% van buitengewoon haarverlies-gevallen zou aan stress te wijten zijn. Twee of drie maanden na een stressvolle gebeurtenis of een verlies van een dierbare bijvoorbeeld kan zich ongewone haaruitval voordoen. Je haar is in dit geval je ‘zwakke punt’. Het vervelende is dat je al snel in een vicieuze cirkel terechtkomt, want buitengewoon haarverlies op zich is al een bron van stress. Hierdoor wordt de situatie er niet beter op. Het is in alle gevallen belangrijk om niet al te lang met buitengewoon haarverlies door te lopen. Ook in geval je haar opeens wit kleurt, is het raadzaam om je tot je arts te wenden.

Is elke dag shampooën slecht voor je haar?

Steeds meer experts onderstrepen het belangrijk van regelmatig je haar wassen. Je haar wordt er blij van als je het elke dag wast. Nog te vaak wordt er gedacht dat je je haar niet al te vaak moet wassen omdat frequente wasbeurten schadelijk zouden zijn. De keuze van je haarproducten wordt met name bepaald door je type hoofdhuid. Heb je last van seborroïsch eczeem dan kies je een product dat dit kan verhelpen. Heb je een droge hoofdhuid, stem dan je shampoo daarop af. Voor wat betreft het haar zelf bestaat er een enorm uitgebreid aanbod van producten. Voor elk haartype bestaat er wel een specifiek product. Conditioners voor fijn haar, maskers voor haar met een dikkere haarschacht. Verder is het nog interessant om te weten dat alles wat je met de haarschachten, dus met je haar zelf ‘uitvoert’ – föhnen, stijltang, lak en gel – niet tot haaruitval leidt maar alleen de haarschachten zelf verzwakt of beschadigt.

