Beautytrends 2020. 7x Anti-aging tips voor een mooie, jonge hals

De make-up trends voor 2020 zijn natuurlijk; we gebruiken zo min mogelijk make-up. Daardoor komt in de beautytrends de huidverzorging steeds meer centraal te staan. Met name de huid van de hals wordt wel vergeten, terwijl juist die lichaamszone héél véél verzorging nodig heeft. Zwanenhals, kalkoennekje, kippenvelletje, Venus ringen? Herken jij het?

Gevoelige huid

De huid in je hals is dun en bevat minder talgklieren. Hierdoor is deze erg gevoelig voor externe factoren. Toch vergeten we vaak om er de nodige aandacht aan te besteden. Op den duur kan dit een sterk contrast tussen de kwaliteit van de huid van je gezicht en die van je hals veroorzaken. De huid van je hals kan je ware leeftijd verraden of je zelfs ouder doen lijken dan je daadwerkelijk bent.

Verticale rimpels, Venus ringen en kalkoenhalsje

De huid van je hals kan zowel verticale als horizontale rimpels vertonen.

Verticale rimpels worden met name veroorzaakt door de mimiek van je halsspieren (net zoals bepaalde rimpels in je gezicht veroorzaakt worden door je gezichtsmimiek). Zeg maar eens ‘ieeee’ en ziet je halsspieren bewegen. Gespannen halsspieren kunnen die rimpelvorming verergeren.

Naast verticale halsrimpels kunnen zich ook horizontale rimpels vormen. Deze worden wel ‘Venus ringen‘ genoemd. Ze liggen als een soort natuurlijke ketting om je hals. De oorzaak hiervan is de zwaartekracht, je slaaphouding en (overmatige) blootstelling aan de zon. Verder is de vorming ervan ook genetisch bepaald.

En dan heb je het ‘kippenvelletje’ of ‘kalkoennekje’: losse huid onder je kin. Ook hier speelt de zwaartekracht ons weer parten. Met name als je huid minder elastisch wordt of onvoldoende gehydrateerd is, heeft de zwaartekracht gemakkelijk spel.

Anti-aging tips voor de huid van je hals

Gelukkig zijn er aan aantal dingen die je kunt doen om de huid van je hals jong te houden en vroegtijdige huidveroudering zo veel mogelijk tegen te gaan. We hebben 7 anti-aging tips voor je.

#1 Meenemen in je dagelijkse huidverzorging routine

Reinig de huid van je hals dagelijks, hydrateer de huid met een vochtinbrengende crème en scrub of exfolieer je nek wekelijks. Kortom, pas je dagelijkse verzorgingsroutine ook op de huid van je hals toe. Gebruik (extra) milde producten voor deze gevoelige huidzone.

#2 Beschermen tegen de zon

Denk niet dat je hals geen UV-straling opvangt! Je hals dient net zoals je gezicht en de rest van je lichaam beschermd te worden tegen de schadelijke straling van de zon.

#3 Masseren met huidolie

Voor een extra boost masseer je je huid met een zachte huidolie: arganolie, kokosolie, amandelolie. Maak opwaartse bewegingen van je sleutelbeenderen richting je kaak.

#4 De bloedcirculatie stimuleren met een ijsklontje

Een natuurlijke manier om de huid van je hals extra te pamperen, is: dagelijks masseren met een ijsklontje. Helemaal een verwennerij wordt het als je ijsklontjes van een mix van gelijke delen melk en water maakt. Of ijsklontjes van kamillethee.

#5 Scrubben met zout

Heb je geen scrubcrème in huis? Scrub je hals dan met fijn zout. Breng eerst een olie op je huid aan en masseer dan licht vochtige zoutkorreltjes met zachte cirkelbewegingen over de huid totdat die lichtjes rood kleurt.

#6 Verwennen met een melkmaskertje (als Cleopatra)

Drenk een zacht, sponsachtig handdoekje in warme melk met warm water (net zoveel melk als water). Wikkel het handdoekje om je nek en hals en laat de melk tenminste 10 minuten intrekken. Maak je huid schoon met koud water en breng een vochtinbrengende crème aan.

#7 Met opgeheven hoofd door het leven

Ook je houding speelt een rol bij de vorming van halsrimpels. Zo ontstaan rimpels ook tijdens het slapen. Probeer niet te slapen met je hoofd op je borst. De ideale houding is op je rug met een langgerekte hals. Een laag kussen kan helpen. En verder is het advies om met opgeheven hoofd door het leven te gaan. Loop, schrijf, lees of ‘computer’ niet met gebogen hoofd. Zo stel je de vorming van Venus ringen uit.

Non-invasieve cosmetische ingrepen voor huidverjonging

Wil je meer aan je huid doen dan enkel huidverzorging, dan zijn er een aantal non-invasieve cosmetische ingrepen die goede resultaten geven, je huidoppervlak niet beschadigen en het natuurlijke proces van huidvernieuwing kunnen stimuleren.

Als je nog vrij jong bent (30 tot 40) kun je denken aan een chemische peeling of een fractionele laserbehandeling. Door middel van een chemische peeling worden de dode huidcellen verwijderd en wordt de huidvernieuwing gestimuleerd. Een laserbehandeling stimuleert de aanmaak van collageen en elastine waardoor je huid steviger wordt en er beter gaat uitzien. Voor de rijpere huid kun je ook aan injecties met hyaluronzuur denken. Deze vullen de rimpels op, maken de huid glad en stimuleren de huidvernieuwing waardoor je huid er strakker en jonger uitziet.

