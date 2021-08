Beautytips. Zo eet je je haar en nagels mooi

Bestaat er een verband tussen gezond haar en mooie nagels en voeding? Jazeker. Je haar en nagels hebben vooral baat bij voedingsmiddelen die de productie van keratine stimuleren.

Andersom zie je het aan je haar en nagels als je ergens een gebrek aan hebt. Zo verzwakt een gebrek aan vitamine A en kalk je nagels. En in geval van een gebrek aan ijzer, zink, zwavel, vitamine B en foliumzuur zullen ze minder snel groeien!

Eigenlijk weet je nu al een beetje welke voedingsstofjes je haar en nagels blij maken. Maar laten we ze nog even op een rijtje zetten. We geven er gelijk bij aan in welke voedingsmiddelen je ze kunt vinden. Geef je haar en nagels een boost!

Kalk, te vinden in yoghurt, zalm en groene (blad)groenten.

Silicium (verbetert de kwaliteit van het haar), te vinden in volkoren producten, vis en broccoli.

Zwavel (versterkt de nagels), te vinden in ui, knoflook en tarwekiemen.

IJzer, te vinden in rood vlees, schaaldieren, peulvruchten en gedroogd fruit.

Molybdeen, te vinden in schaaldieren, melk en eieren.

Zink (versterkt de structuur van de nagels en stimuleert de groei ervan), te vinden in vlees, melkproducten, eieren, peulvruchten, volkoren rijst, tarwekiemen en vis.

Vitamine A, te vinden in vis, boter en lever(worst).

Vitamine B, te vinden in varkensvlees en graanproducten.

Foliumzuur (vitamine B11), te vinden in groene (blad)groenten, fruit en volkoren producten.

TRENDYSTYLE