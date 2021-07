Beauty trends. Zit het superster ingrediënt niacinamide in jouw crème?

Crèmes moeten op twee vlakken werken: ze moeten je huid beschermen tegen uitdroging maar ook voeden. De beschermende werking komt vaak van stofjes als vaseline of glycerine. Voor een voedende en actieve functie heb je zogenaamde werkzame stofjes nodig die je huid helpen om goed te functioneren. In veel beautycrèmes komen we daartoe het klassieke trio vitamine A, C en E tegen. Maar wist jij dat ook vitamine B3 heel veel voor je huid kan doen. Dit stofje werkt zelfs op beide vlakken!

Pak je crème er maar eens bij en check of het superster ingrediënt niacinamide – ofwel vitamine B3 – op de ingrediëntenlijst voorkomt. Niacinamide kan een heleboel voor je huid doen.

Werking en weetjes niacinamide

Allereerst versterkt dit stofje je natuurlijke huidbarrière (het stimuleert de natuurlijke aanmaak van vetzuren en ceramiden) waardoor je huid minder snel uitdroogt. Bovendien is je huid hierdoor beter beschermd tegen invloeden van buitenaf.

