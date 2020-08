Het strand: de beste, zonnigste en goedkoopste schoonheidssalon. Een dagje aan zee is de beste anti-agingkuur die er is! Een bruin kleurtje vliegt erop en vervaagt onmiddellijk vermoeide trekken.

Het strand is de beste, zonnigste en goedkoopste schoonheidssalon. Zomer, zon, zee. Een gezond, bruin kleurtje vliegt erop en vervaagt onmiddellijk vermoeide trekken. Een dagje aan zee is de beste anti-agingkuur die er is! Maar dat niet alleen. De zilte lucht met jodium, het zeewater en het strand vormen tezamen een perfecte (en goedkope!) beautysalon. Om je stralende vorm weer helemaal terug te vinden. Hier zijn onze adviezen om het maximale uit de zomer te halen:

Een gezond bruin kleurtje

Een zongekust huid haalt de vermoeidheid uit je gezicht weg en geeft je een gezond en uitgerust uiterlijk. Een rode en verbrande huid heeft deze effecten niet (en veroorzaakt bovendien vroegtijdige veroudering). Bescherm je huid daarom goed met een antizonnebrandcrème. Stem de beschermingsfactor af op je type huid.

De zon: vijand maar ook vriend

We weten het allemaal. We moeten ons beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon. Maar blootstelling aan de zon heeft ook positieve effecten, met name op ons humeur. De zon is een belangrijke energiebron voor ons organisme, is goed voor vitamine D en heeft een positieve invloed op het zenuwgestel. Verder wordt er wel gezegd dat er tijdens het bruiningsproces endorfine vrijkomt en daar word je vrolijk van!

Water drinken = afvallen

’s Zomers is het gemakkelijker om aan de ‘verplichte’ anderhalve liter water per dag te komen dan ’s winters. Is het in het koude seizoen een opgave om veel vocht tot je te nemen, ’s zomers is het een genot (en een must). Zorg er dus voor dat je altijd voldoende water bij de hand hebt, ook op het strand. Water drinken helpt je bovendien om af te vallen. Een enkel glas water kan al voorkomen dat je tegen middernacht de ijskast plundert. Alle reden dus om voldoende water te drinken.

Weg met die kilootjes

Ben jij gewend om de hele dag achter je bureau te zitten? Kom dan op het strand eens in beweging. Zwem, wandel een eind weg langs de zee (als je op blote voeten loopt, krijgen je voetzolen meteen een scrubbeurt door de aanraking met het ruwe zand), speel een potje tennis of doe mee met volleybal. Je zult zien dat de kilo’s eraf vliegen.

Een strak lijf

De rest kun je gerust aan de zee en de zon overlaten. Het zeewater, gewoonlijk kouder dan een bad of douche – bevordert de bloedsomloop en zorgt voor een strakkere huid. Hetzelfde geldt voor de zon. Je huid wordt sterker door de pigmentatie (bruin worden).

Zand tegen een ruwe huid

Een ruwe huid (dijbenen, knieën en ellebogen) kun je heel goed te lijf gaan met zand. Neem een handje nat zand (bijvoorbeeld het zand vlakbij de branding) en wrijf het over je huid. De zandkorreltjes verwijderen de dode huidcellen en maken je huid glad. ’s Avonds moet je je huid natuurlijk wel goed verzorgen met een vochtinbrengende crème.

Relax

Zoals in elke beautysalon is er ook op het strand genoeg ruimte voor relax. Maak het jezelf gemakkelijk. Neem een goede ligstoel mee of huur er eentje. Een grote, schone badhanddoek maakt de stoel extra comfortabel. Wapen je met zonnebril en zonneklep of petje als je rustig wilt lezen. Geniet ook van een bad in de zee. Laat wiegen door de golven (wel even op de strandvlag letten!) en concentreer je op je lichaam. De zee zal negatieve gedachten (aan werk of andere problemen) verdrijven. Adem tenslotte verschillende malen diep in en uit en vul je longen met de schone, zilte lucht. Je voelt je als herboren!

