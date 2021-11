Beauty trends. Je haar na je veertigste. 8x Anti-aging tips

Niet alleen je huid maar ook je haar veroudert in de loop der tijd. Het wordt dunner en fragieler, de diameter van de haarschachten neemt af, het wordt doffer, is moeilijker in model te brengen en het valt sneller uit.

Er zijn verschillende oorzaken voor het ouder worden van ons haar: externe factoren als blootstelling aan de zon (photoaging), bijtend zeezout en chloor, gebrek aan de benodigde voedingsstoffen, agressieve chemische behandelingen, en andere lichamelijke factoren zoals erfelijkheid maar ook de menopauze.

Die laatste factor, de menopauze, gaat tegen je vijftigste opspelen. Door de afname van oestrogeen in de menopauze verandert de groeicyclus van je haar en krijgt het minder voedingsstoffen. Eiwitten en keratine veranderen. De haarschacht wordt poreuzer en houdt minder goed vocht vast. Dit alles weerspiegelt zich in de kwaliteit van je haar.

Wat kun je doen?

Zoals je ziet, zijn er enerzijds oorzaken waartegen je je haar kunt beschermen, en anderzijds oorzaken – zoals de menopauze – die onvermijdelijk zijn, maar waarvan je de gevolgen wel kunt contrasteren.

Zo kun je je haar beschermen tegen externe factoren en kun je zorgvuldig met je haar omgaan door het niet al te vaak en met kwalitatief goede producten te kleuren. Net zoals voor je huid geldt ook voor je haar: wat je je haar geeft, krijg je terug. Verzorg je het goed, dan reflecteert dat zich in de kwaliteit van je haar. Mishandel je het, dan krijg je de rekening gepresenteerd.

Daarnaast zijn er biologische processen waar je niet veel invloed op hebt, zoals de menopauze, maar met een goede haarverzorging kun je de impact daarvan op de kwaliteit van je haar wel afzwakken.

Aandachtspunten voor veertig-plussers

#1 Je haar van binnenuit voeden

Om het natuurlijke verouderingsproces zoveel mogelijk te vertragen, is het van belang je haar van binnenuit goed te voeden. Laaf je aan vette vis (zalm), bladgroenten (spinazie), peulvruchten (rijk aan mineralen als zink, koper en zwavelhoudende aminozuren die haaruitval kunnen tegengaan), tomaat, komkommer, papaja, gedroogd fruit, maar ook volkoren producten, eieren en melk. Zelfs een beetje rood vlees op z’n tijd zou je haar goed doen vanwege de aminozuren die de opname van ijzer bevorderen.

#2 Vermijd strenge diëten

Gezond eten betekent niet jezelf tekort doen. Plantaardige vetten horen bijvoorbeeld in een gezond voedingspatroon thuis. Extravergine olijfolie is een krachtige antioxidant die veel voor je haar kan doen. Ook is het onverstandig om koolhydraten geheel uit je voedingspatroon te schrappen. Je haar (ook je lichaam) heeft baat bij een evenwichtig voedingspatroon. Doe je je haar tekort, dan kan dit leiden tot (overmatige) haaruitval.

#3 Verzorg je hoofdhuid

Verzorg niet alleen je haar maar ook je hoofdhuid. De hoofdhuid is de basis van je haar. Als die gezond is, komt het met je haar ook wel goed. Verwen je hoofdhuid regelmatig met een specifieke peeling of scrub die ophoping van haarstylingsproducten, talg en dode huidcellen tegengaat. Masseer daarbij je hoofdhuid met je vingertoppen om de bloedcirculatie te stimuleren.

#4 Borstel je haar ’s avonds

Borstel je haar ’s avonds om stof en restjes haarstylingsproducten uit je haar te verwijderen. Trek niet aan je haar maar borstel het zachtjes door.



#5 Vermijd stress

Het klinkt afgezaagd maar stress heeft nu eenmaal een grote invloed op ons lichaam, en ook op ons haar. Iedereen heeft wel eens stress, maar vermijd lange periodes van stress. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan, het leven stelt ons nu eenmaal voor problemen, maar het is aan ons om te beslissen hoe daarmee om te gaan. Kom je er alleen niet uit, wees dan niet bang om hulp te zoeken.

#6 Let op je gewicht

Vetophoping, name visceraal vet in je taille, kan de hormoonbalans verstoren waardoor de mannelijke hormonen de overhand kunnen nemen. Dit kan zelfs tot alopecia androgenetica leiden. Pas vooral op met suiker!

#7 Bescherm je haar tegen de zon

Net zoals je huid heeft ook je haar van de zon te lijden en kan het vroegtijdige veroudering (photoaging) veroorzaken. Bescherm je haar (en hoofdhuid) daarom goed tegen de zon.

#8 Boost je haar en hoofdhuid met haaroliën

Masseer je hoofdhuid met een olie, voeg olie aan je haarmasker toe en breng eens wat vaker een beetje olie op de haarpunten aan. Kortom, voeg oliën (castorolie, jojobaolie) aan je haarroutine toe.

