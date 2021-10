Beauty trend: beautification in plaats van anti-aging. Zo worden we er mooier op!

Huidveroudering en anti-aging tips

Wordt jouw huid dun en krijg je fijne lijntjes? Of is je huid juist dikker dan voorheen met diepe rimpels? Verliest je gezicht volume? Niemand ontkomt aan natuurlijke huidveroudering. Maar je kunt wel ten strijde trekken tegen vroegtijdige huidveroudering. Om effectief te werk te gaan, heb je beetje kennis (en gezond verstand) over huidveroudering in het algemeen – en over jouw huid in het bijzonder – nodig.

Dunnere huid met fijne rimpeltjes of dikkere huid met diepere groeven?

Wist jij bijvoorbeeld dat het normaal is dat je huid in de loop der jaren dunner wordt? De rimpels tekenen zich daarin als fijne lijntjes af. Is je huid daarentegen in de loop der tijd dikker en harder geworden en vormen je rimpels diepe groeven dan zou je deze (voortijdige) huidveroudering wel eens aan de zon te danken kunnen hebben.

Is jouw gezicht vol of mager?

En wist jij bijvoorbeeld dat de huid van vollere gezichten meer de neiging heeft om te verslappen (en dus baat heeft bij een liftend effect) terwijl de contouren van magere en langere gezichten minder snel vervagen maar meer geneigd zijn tot volumeverlies en rimpelvorming?

Het zijn maar voorbeelden maar ze laten je zien dat je, wil je vroegtijdige huidveroudering bestrijden, gericht te werk moet gaan. Nu worden er tegenwoordig over huidveroudering en anti-aging hele bibliotheken, tijdschriften en online magazines volgeschreven. Allemaal goed en wel, maar soms is het moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. We hebben daarom de ‘basics’ voor je op een rijtje gezet.

De oorzaken en gevolgen van huidveroudering

De oorzaken van huidveroudering kun je onderverdelen in:

Intrinsieke (inwendige) oorzaken: erfelijk bepaald, hormonen, vertraagde celvernieuwing.

Extrinsieke (externe) oorzaken: zonlicht (UV straling), luchtvervuiling, blootstelling aan giftige stoffen.

Huidveroudering van binnenuit (natuurlijke huidveroudering) manifesteert zich als: dunne (atrofische) en droge huid.

Vroegtijdige huidveroudering, met name door de zon: verdikte opperhuid, verkleuringen (pigmentvlekken), diepe rimpels, slappe, vale en ruwe huid.

Wat gebeurt er in je huid als die veroudert? Huidveroudering is een heel complex gebeuren. Een paar dingen zijn belangrijk om te weten. Zo verliest je huid in de loop der tijd collageen – ook de zon heeft hier invloed op – en wordt deze daardoor minder elastisch. Om maar te zeggen: de hoeveelheid collageen in onze huid neemt per jaar met circa 1% af.

Een dermatoloog zei ons eens in een interview dat je als je de huid van een baby zou uitwringen je een hele plens water – misschien zelfs een emmer vol – zou hebben; zou je hetzelfde doen met de huid van een volwassene dan blijft daar niet veel van over.

Ook kan het collageen in je huid ongelijk verdeeld raken waardoor je huid er onregelmatig gaat uitzien. Door zonschade kan je huid minder goed water vasthouden. Omdat het proces van celvernieuwing bovendien niet meer zo vloeiend verloopt, wordt je huid minder glad en glanzend en helen wonden minder snel.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Er gaat nog veel meer met je huid en je gezichtsvorm gebeuren. Denk maar eens aan de invloed van de zwaartekracht, en aan spierverlies, volumeverlies, minder of anders verdeeld vet en de afname van je botstructuur. Met andere woorden: onze huid wordt slapper en de vorm en contouren veranderen.

Voeg daar nog de invloed van je levensstijl (roken, alcohol, slaaptekort, stress en dergelijke) aan toe en je hebt een beetje een idee van het totaalplaatje (niet wanhopen).

Beautification in plaats van anti-aging

De huidige beauty trend is ‘beautification‘ in plaats van ‘anti-aging‘. Het gaat er dus niet zozeer om om te verjongen, aldus de dermatologen, maar wat je doet, daar moet je mooier van worden. En mooier worden wil iedereen, toch?

Dit kun je doen om vroegtijdige huidveroudering tegen te gaan (lees: om mooier te worden)

Er zijn een heleboel dingen die je kunt doen huidveroudering zoveel mogelijk tegen te gaan.

#1 Cosmetische huidverzorging: dagelijkse skin care (hydrateren en voeden), adequate bescherming tegen de zon en eventueel niet-invasieve esthetische behandelingen zoals fillers (hyaluronzuur).

#2 Medische huidverzorging met specifieke anti-aging componenten (antioxidanten en werkzame stoffen die de celvernieuwing stimuleren) zoals:

vitamine A (retinol)

vitamine C

B3 (niacinamide)

vitamine E

polifenolen

flavonoïden

peptiden (de bouwstenen van collageen en elastine vezels)

groeifactoren (eiwitten en hormonen die de celdeling stimuleren en zo voor een betere huidvernieuwing zorgen).

Het is heel goed als deze werkzame stoffen in je dagelijkse crèmes voorkomen, maar om echt baat te hebben bij deze werkzame stoffen moeten ze in bepaalde (soms hoge en mogelijk irriterende) percentages in je crèmes voorkomen. Dat is de reden waarom ze in die percentages vaak onder begeleiding van de dermatoloog moeten worden gebruikt.

#3 Invasieve cosmetische behandelingen zoals

chemische peelings

laser behandelingen

radiofrequentie

voorkomen van dynamische rimpels

correctie van statische rimpels

herverdeling van vet en volumeverlies

contouren

#4 Het vermijden van schadelijke externe factoren en de correctie van levensstijl en gewoonten, zoals

roken

luchtvervuiling

UV-straling

stress

#5 Aandachtpunten

voeding

voldoende nachtrust

bewegen

Conclusie!

Met andere woorden: het natuurlijke verouderingsproces is erfelijk bepaald, maar vroegtijdige veroudering ten gevolge van externe factoren (waaronder je levensstijl) kan vermeden worden. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen!

Komt je het allemaal bekend voor? Super! Nu alleen nog in de praktijk brengen :-)

