Skinimalism, Scandi beauty, skip-care. Nieuwe beauty trends die je moet kennen

Skinimalism, Scandi beauty, skip-care.

De allernieuwste beauty trends voor 2022 staan in het teken van welzijn en comfort. Dit is mede te wijten aan de covid-epidemie en het thuiswerken. We maken het onszelf gemakkelijker maar zonder concessies te doen. Met name in de skincare is er veel gaande. Skincare staat momenteel, meer nog dan make-up, in de schijnwerpers.

Skinimalism

Skinimalism is één van de belangrijkste tendensen die zowel make-up als skincare omvat. Alle aandacht gaat hier naar de huid die minimaal – zo transparant mogelijk – wordt opgemaakt. Niemand heeft zin om in eigen huis, misschien zelfs in pyjama, met een dikke laag foundation voor de computer te gaan zitten. Maar juist omdat de focus op de huid ligt, wordt huidverzorging des te belangrijker. Hoe mooier en stralender je huid, hoe minder foundation je nodig hebt. Dit geldt trouwens ook voor andere make-upjes. Minimale make-up looks zijn hot. Met een stralende huid, een beetje mascara, een paar stoere wenkbrauwen en een beetje lippenbalsem ben je helemaal up-to-date.

Slow beauty

Als het om skin care gaat, dan is slow beauty dé trend voor 2022. Hier staat de kwaliteit centraal. Kwaliteit gaat boven hoeveelheid. Slow beauty is ecologisch verantwoord, ethisch en duurzaam. Vergelijk dit concept met slow fashion, slow cooking en slow living. Back to basics. Terug naar de natuur en naar natuurlijke schoonheid.

Scandi beauty (N-beauty)

In de lijn van slow beauty ligt de Scandi beauty trend, ook wel N-beauty genoemd. Scandi staat voor Scandinavië en N staat voor Noord. Dit concept heeft betrekking op ontwikkelingen die we al sinds tijden in Noord-Europa spotten. De trend is daar: eenvoudige en functionele producten, eenvoudige verpakkingen, lokale ingrediënten. Sleutelwoorden zijn het Deense ‘hygge’ (vergelijk het met ons concept ‘gezellig’ – in deze context: slow down, set the mood, enjoy the moment) en ‘lagom‘ (Zweeds voor: precies de juiste hoeveelheid, niet meer, niet minder, in balans). Kortom, Scandi laat alle niet-noodzakelijke elementen (parabenen, kunstmatige geurtjes, kostbare verpakkingen) achterwege.

Skip-care

Vergelijkbaar met de Scandi beauty trend is de skip-care trend, al is de oorsprong daarvan heel anders. Scandi is in lijn met Scandinavische no-nonsense cultuur (zie ook de Scandinavische mode) terwijl skip-care een reactie is op K-beauty, de Koreaanse beautycultuur, die zich kenmerkt door een uitgebreide huidroutine met wel meer dan 10 stappen. Voorstanders van skip-care pleiten voor een eenvoudigere, maar nog altijd wel kwalitatief hoge huidverzorgingsroutine. En daarmee is de cirkel rond.

Kortom, dé beauty trend voor 2022 is: weinig skin care producten van hoge kwaliteit, en met enkel essentiële en ecologisch verantwoorde ingrediënten voor een supermooi huidje en zo min mogelijk make-up.

