Is je haarkleur je lief, was je haar dan wat minder. Of experimenteer met de zogenaamde low poo trend. Check it out!

‘Ga eens no poo‘ (géén shampoo) was het advies dat mijn hair stylist me tijdens mijn laatste kleurbehandeling meegaf. ‘Geen shampoo,’ voegde ze eraan toe. Hiermee bedoelde ze niet dat ik mijn haar helemaal niet meer met shampoo moest wassen zoals sommige puristen die menen dat shampoo een cultureel verschijnsel is dat bovendien het haar van natuurlijke oliën ontdoet. Ze wilde me alleen maar meegeven dat mijn haarkleur, als ik het mild behandel door het bijvoorbeeld minder vaak te wassen, het wat vaker alleen met water te spoelen of het tussen je shampoobeurten in te wassen met een conditioner, langer mooi blijft.

No poo is de laatste jaren steeds meer in zwang gekomen. Cosmetica producten moeten hier een gat in de markt gespot hebben want steeds vaker zien we in de supermarkten en in kapsalons de zogenaamde ‘low poo’ opduiken. Low poo is inmiddels een ware beauty trend.

Een low poo is een milde (commerciële) shampoo die in de regel geen sulfaten, siliconen en parabenen bevat (check de ingrediëntenlijst). Juist omdat er geen sulfaten in zitten, schuimt dit shampoo-type niet. Het product voelt eerder aan als een conditioner dan als een shampoo. Dit zal in het begin misschien wennen zijn omdat je het idee hebt dat je haar en hoofdhuid niet goed schoon zijn.

Vind je dit geen prettig gevoel, dan kan het een idee zijn om een low-poo af te wisselen met je gebruikelijke shampoo (full poo). In dat geval ben je toch liever voor je haar (en haarkleur!). Je houdt je haar fris en schoon en behandelt het met respect.

Wil je daarentegen eens proberen wat pure no-poo voor je doet, experimenteer dan met natuurlijke producten als baking soda, ei, kikkererwten, kastanjes of kokosolie.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE