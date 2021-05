De allernieuwste beauty trend is eenvoudiger maar effectiever. Ontdek de allernieuwste trends in de dagelijkse strijd tegen huidveroudering.

Beauty 2021. 3x Beauty trends die jouw beauty (anti-aging) routine kunnen boosten. Foto: Charlotte Mesman

De beauty en anti-aging trends voor 2021 laten interessante ontwikkelingen zien. De huidverzorgingsproducten zijn steeds geraffineerder. We signaleren drie trends die je dagelijkse beauty routine kunnen boosten en je in de strijd tegen huidveroudering kunnen helpen.

#1 Multifunctionele beauty producten

De actuele skinimalism en skip care trends die de dagelijkse huidverzorging terugbrengen tot een minimaal aantal stappen en handelingen, vraagt om producten van hoogwaardige kwaliteit waarin alle benodigde ingrediënten zijn ondergebracht. We willen onze huid immers niet tekort doen! Multifunctionele beauty producten maken een simpele maar volledige huidverzorging mogelijk. In deze producten worden steeds vaker meerdere werkzame stoffen met elkaar combineert, zelfs stoffen die elkaar in principe ‘zouden kunnen bijten’ zoals AHA (alphahydroxyzuur) en retinol. Niet alleen wordt onze beauty routine eenvoudiger maar ook steeds effectiever!

#3 Polyglutamine zuur en bakuchiol

Ondertussen blijft de wetenschap zoeken naar nieuwe ingrediënten om onze droom van een eeuwig jong uiterlijk te verwezenlijken. Ingrediënten als retinol, vitamine C en hyaluronzuur zijn populair bij het grote publiek dat steeds ‘consumer wiser’ is maar er zijn ook nieuwkomers, zoals polyglutaminezuur (PGA), een natuurlijke polymeer dat voorheen werd geïsoleerd uit natto, dat je misschien wel kent uit de Japanse keuken. Uit de kleverige pasta van de gefermenteerde Japanse sojaboon wordt van oudsher PGA geïsoleerd vanwege de huidherstellende werking, maar tegenwoordig wordt het ook steeds vaker in huidverzorgingsproducten verwerkt. PGA zou een optimale hydraterende werking hebben en zou het vocht in de huid veel beter vasthouden dan hyaluronzuur. De grote moleculen van PGA, aldus de experts, leggen een filmpje over de huid waardoor vochtverlies wordt tegen gegaan en fijne lijntjes worden opgevuld.

Bakuchiol is een ander ingrediënt dat we steeds vaker op de ingrediëntenlijstjes van huidverzorgingsproducten tegenkomen. Deze werkzame stof wordt wel omschreven als een milder en natuurlijk alternatief voor retinol. Bakuchiol is 100% plantaardig (het is een phyto-oestrogeen) en kalmeert de huid. Dit ingrediënt dat een ontstekingremmend en bacteriewerend is, vind je vaak in combinatie met retinol omdat de werking van dat laatste stofje versterkt. Naast retinol is bakuchiol een perfecte bondgenoot in de strijd tegen huidveroudering, zowel om de eerste tekenen ervan tegen te gaan maar ook om te voorkomen.

#1 Scalp care is de nieuwe skin care

Als het op huidverzorging aankomt, is de hoofdhuid nog het ondergeschoven kindje. Vaak beginnen we ons er pas om te bekommeren als zich een probleem voordoet, bijvoorbeeld een schilferige hoofdhuid (roos) of seborroïsch eczeem. De allernieuwste beauty trend in de huid/haarverzorging brengt hier verandering in. We gaan onze hoofdhuid pamperen met maskers, essentiële oliën, aromatherapie en ‘haarthee’ met natuurlijke ingrediënten. Verzorging en welzijn gaan hand in hand. Je hoofdhuid verzorgen wordt puur genieten. Daarnaast is een gezonde hoofdhuid altijd nog de meest ideale basis voor glanzend en gezond haar (en dat wil iedereen!).

