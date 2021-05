Met de jaren veranderen de volumes en vormen in ons gezicht. Smallere wenkbrauwen, minder volle wimpers, minder volle wangen, slappere gelaatstrekken. Ook de kleuren in ons gezicht veranderen. Wil je jonger overkomen (wie wil dat niet), dan ondervang je zo goed als mogelijk deze veranderingen in je uiterlijk met aanpassingen in je beauty routine (die vaak hand in hand gaan met de allernieuwste beauty trends). Onze anti-aging tips zijn op dat principe gebaseerd.

Beauty trends 2021. 9x Anti-aging tips. Kleine veranderingen, grote impact!

1. Verf je wenkbrauwen. Naarmate we ouder worden, worden onze wenkbrauwen dunner, minder vol. Maar je hebt meer haartjes dan je denkt! Door je wenkbrauwen te verven worden ook blonde, witte of grijze haartjes weer zichtbaar. Wenkbrauwen verven is heel goed zelf te doen. Klik hier.

2. Investeer in een kwalitatief goede mascara en trek je tijd ervoor uit om je wimpers ermee te kleur en vooral ook voller te maken.

3. Geef je wangen kleur en volume met een rozerode crèmeblush. Boots die blozende, goed doorbloede wangen uit je jeugd na met een rozige blush. Gebruik een crèmeproduct dat je met je huid kunt laten versmelten en dat bovendien een glans over je gezicht legt waardoor het voller lijkt. Crèmeproducten zijn overigens dé make-up trend voor lente zomer 2021.

4. Open je blik met eyeliner of oogpotlood maar pas de vorm aan aan je oogleden. Trek de lijn bij de ooghoeken lichtjes door en omhoog. Opwaartse lijnen maken jong!

5. Besteed aandacht aan verkleuringen in je huid. Gebruik altijd een antizonnebrandcrème en houd je huid goed onder controle. Zie je maar even een verkleuring die duidt op het ontstaan van een ouderdomsvlek, smeer daar dan extra. Als de vlekken nog heel licht zijn en uit de zon worden gehouden, willen ze nog wel eens verdwijnen.

6. Laat je niet verraden door je handen of decolleté! Natuurlijk is het heerlijk om de zon in te gaan maar bescherm je goed. Is je decolleté je zwakke plek, ga dan liever voor een hooggesloten top (een wit T-shirt is een must-have voor lente zomer 2021!). Ga levervlekken op je handen tegen door ze goed in te smeren. Neem een tube mee in je tas.

7. Pas je beautyroutine aan. Het is zo gemakkelijk om in je routine te blijven steken maar ga met de tijd mee en speel in op veranderingen in je lichaam en huid. Een AHA exfoliant is een nuttige en effectieve aanvulling op je dagelijkse verzorging. Deze chemische peeling gaat zonschade tegen en werkt tegen rimpels en pigmentvlekken.

8. Pas je kapsel aan. Is je haar dunner geworden, ga dan voor een korte coupe met beweging. Is je kaaklijn niet meer zo strak, ga voor een halflang kapseltje dat net over de kaaklijn valt. Verzacht je gelaatstrekken met lokken rond je gezicht die meteen ook kraaienpootjes camoufleren. Halflange kapseltjes zijn bovendien dé haartrend voor lente zomer 2021.

9. Pas ook je haarkleur aan. Ga niet te donker (dat verhardt) maar ook niet te licht. Het mooist is vaak om dicht bij je natuurlijke kleur te blijven. Klik hier voor meer anti-aging tips voor haarkleuren.

