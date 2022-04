50-Plus? Met deze 16x beauty tips zie je er (vele jaren) jonger uit

Ben jij om en na bij de vijftig? Gefeliciteerd! Dit is een belangrijke leeftijd. Je hebt inmiddels de nodige levenservaring, bent zekerder van jezelf, kent je plek in het leven. En je mag er zijn. Sommige vrouwen zien er op deze leeftijd zelfs stukken beter uit dan op hun dertigste of veertigste. Dit komt omdat ze in de loop der jaren hun eigen persoonlijke stijl hebben ontwikkeld en omdat ze hebben geleerd om zich goed te verzorgen. Want er zijn een heleboel dingen die je kunt doen om er jeugdig en aantrekkelijk uit te (blijven) zien. Loop de checklist hieronder maar eens af:

#1 Verdiep je in huidverzorgingsproducten. Een goede beautyroutine is op deze leeftijd heel belangrijk. Wel eens van AHA of BHA gehoord? Weet je wat retinol is? Bevat je crème vitamine C? Het zijn allemaal actieve bestanddelen die echt iets voor je huid kunnen doen. Daarnaast is het heel belangrijk om je huid goed te hydrateren.

#2 Ga nooit de deur uit zonder SPF om je huid tegen de zon te beschermen.

#3 Draag bij zonnig weer een zonnebril. Een zonnebril verbergt rimpels, maar voorkomt ze ook! Zonder bril zou je immers met je ogen knijpen waardoor zich lijntjes rond je ogen vormen. Bovendien beschermt een zonnebril je ogen tegen UV-straling (ga voor glazen met UV-filter).

#4 Besteed extra aandacht aan je make-up. Het is heel belangrijk dat je een goede foundation gebruikt. De foundation mag niet te compact en droog zijn. Probeer eens een vloeibare foundation met een zo natuurlijke mogelijke finish.

#5 Maak je zorgvuldig op. Werk netjes. Kun je het niet goed meer zien, schaf dan een vergrotende spiegel aan en zoek het daglicht op. Slordige make-up (denk vooral aan eyeliner) maakt oud.

#6 Ogen hebben (zoals zo ongeveer alles aan ons lichaam) de neiging met de tijd te gaan hangen en dat maakt oud. Je kunt je ogen ‘liften’ met een opwaarts lijntje langs je bovenste wimpers. Met de juiste make-up lijk je jaren jonger!

#7 Dat jij dingen niet zo goed meer kunt zien, geldt natuurlijk niet voor iedereen. Je mag een leesbril best wel even uitstellen (als je ‘m zo erg vindt) maar besef wel dat je details – bijvoorbeeld haargroei op je benen – kunt missen. Wat jij misschien niet ziet, kunnen anderen wel zien.

#8 Veel 50-plussers hebben in het verleden hun wenkbrauwen heftig geëpileerd om met de mode van hun tijd mee te gaan. Nu is de trend volle wenkbrauwen en dat komt goed uit want volle wenkbrauwen maken jong. Aarzel dus niet om ze wat breder in te tekenen.

#9 Breng een primer onder je lippenstift aan. Dit kan een basis met een (droog) lippotlood zijn of ook een beetje foundation. Probeer het uitlopen van lippenstift zoveel mogelijk te voorkomen. Ga zo nodig voor een lichtere kleur. (En stop met roken want ook dat constant tuiten van je lippen helpt natuurlijk niet)

#10 Check je gezicht regelmatig op ongewenste haren. Je hormonen kunnen op deze leeftijd voor gekke verrassingen zorgen. Zo’n lange haar ergens op je kin wil niemand.

#11 Houd je tanden wit. Er zijn tegenwoordig heel veel manieren om verkleurde tanden weer mooi en schoon te krijgen. Informeer ernaar.

#12 Eet gezond. Laaf je aan groenten en fruit, eet voldoende vezelrijk voedsel. Eet op z’n tijd eieren en vis, vooral vette vis. Omega-3 vetzuren zijn een weldaad voor je huid.

#13 Wees lief voor je nagels. Droge en gele nagels maken oud. Verzorg je nagels goed, gebruik niet te vaak nagellak, hydrateer je nagels en eet ze gezond (er is een link tussen voedsel en mooi nagels en haar). Vergeet ook je handen niet. Zorg dat je altijd een handcrème bij de, ahum, hand hebt! En smeer de rug van je handen goed in met een antizonnebrandcrème want anders vliegen de vlekken erop.

#14 Net zoals je handen hebben ook je voeten constant verzorging nodig. Verwaarloos ze niet! Houd vooral je hielen ook goed bij. Uitgedroogde eelthielen in sandalen voegen zo een paar extra jaren aan je leeftijd toe.

#15 Grijze haren zijn niet erg als jij er niet mee zit. Vind je het niet mooi, dan zit er niets anders op dan te verven. Maar onthoud, wat er ook gebeurt: voorkom uitgroei! Verdiep je in de beste manier om je haar te verven of kleuren en houd dit aspect van je uiterlijk goed bij.

#16 Wordt je haar dunner, vraag je dan af of het tijd is voor een nieuw kapsel (raadpleeg je kapper) of probeer een volumizing product (een haarproduct dat je haar meer volume geeft).

Ja, je hebt gelijk. Je uiterlijk vergt meer aandacht naarmate je ouder wordt. Dat kost tijd en soms ook wat geld, maar het is de moeite waard. Geld en tijd besteden aan je eigen lichaam is vaak een betere investering dan bijvoorbeeld een nieuwe tas of jurk. Het is een investering in jezelf. Lichamelijk en geestelijk. Want wie goed in zijn vel zit, staat ook goed in het leven.

