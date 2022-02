Eet je jong! 5x Anti-aging voedingstips

Je bent wat je eet. Je kunt jezelf mooi(er) en jong(er) eten. We hebben een 5x anti-aging voedingstips voor je.

Eten voor een jong uiterlijk! 5x Anti-aging tips

Je bent wat je eet. Hoe en wat je eet, hoeft een enorme impact op je lichaam. Dat weet iedereen. Maar weet je ook dat je met een gezond en gebalanceerd voedingspatroon jezelf mooier en jonger kunt eten? Met gezonde voeding smokkel je er al snel een paar (zo niet meer!) jaartjes vanaf. Je huid gaat stralen, je haar wordt mooier, je ogen staan helderder. Laten we eens kijken wat je aan anti-aging aan tafel kunt doen.

#1 Suiker is vergif

Geraffineerde suikers hebben een aanzienlijke invloed op het verouderingsproces vanwege een proces dat wel ‘glycatie’ wordt genoemd. Dit zijn chemische reacties waarbij suikers zich binden aan eiwitten die daardoor onherstelbaar beschadigd worden. De eiwitstructuren in onder meer de huid worden aangetast (huidveroudering!).

De opname van geraffineerde suikers met een hoge glycemische index stimuleert bovendien de insulineproductie met schadelijke effecten op het lichaam. Naast de ophoping van vetweefsel wordt er ook cortisol aangemaakt en kan op lange termijn schade aan hersencellen optreden.

Anti-aging tip 1: Niet alleen is het goed de consumptie van suiker en etenswaren die suiker bevatten zoveel mogelijk te beperken, maar het is ook uitkijken met voedingsmiddelen met een hoge glycemische index. Een voorbeeld van een voedingsmiddel met een hoge glycemische index is witte rijst (!). Geef de voorkeur aan volkorenproducten.

Er is nog meer dat je moet weten. Suiker stimuleert, zoals we al zeiden, de aanmaak van insuline. Een toename van insuline vermindert echter de productie van GH (groeihormoon) dat juist allerlei weldadige invloeden op het lichaam heeft.

Anti-aging tip 2: Omdat de aanmaak van GH vooral ’s nachts plaatsvindt, wordt wel aangeraden om tenminste drie uur voor het slapen gaan geen voedingsmiddelen met suikers te consumeren.

Iets anders wat je misschien nog niet weet, is dat suiker – net zoals zout – vochtretentie kan veroorzaken. Afgezien van wat het met je gezondheid doet, krijgen we hier dus ook met opgezwollen enkels en cellulite te maken!

Suiker is bovendien een notoire dikmaker, en (teveel) vetweefsel, dat weet iedereen, is een rote vijand van het menselijk lichaam, onder meer omdat het testosteron omzet in oestron, het ‘slechte oestrogeen’ dat urineretentie en verhoogde bloeddruk veroorzaakt.

Tot slot: caloriebeperking levert aanzienlijke voordelen op voor het lichaam, niet alleen vanuit metabolisch oogpunt, maar ook vanuit hormonaal oogpunt. Niet teveel (suiker) eten is niet alleen goed voor je gezondheid (en je lijn) maar houd je ook jonger!

Conclusie: mijd suiker!

#2 Pas op met alcohol

Ook alcoholische dranken, hoewel die (indien met mate geconsumeerd) wel als gunstig beschouwd worden vanuit het oogpunt van antiveroudering vanwege de hoge hoeveelheid polyfenolen, hebben negatieve invloed op de algehele gezondheid en het verouderingsproces. Zo vergroot alcohol het verbruik door het lichaam van vitamine B12 (waardoor het homocysteïne gehalte in het bloed toeneemt, verantwoordelijk voor cardiovasculaire schade), versnelt het de omzetting van testosteron in oestradiol en verlaagt het de GH-productie.

Anti-aging tip 3: Drink met mate!

#3 Koffie

Koffie mag dan positieve effecten op de gezondheid hebben zoals het verminderen van de kans op Parkinson en Alzheimer, maar is niet zonder risico’s, omdat het ook de aanmaak van insuline stimuleert en de hoeveelheid homocysteïne in het bloed verhoogt.

Anti-aging tip 4: Niet teveel koffie!

#4 Vetten

Een belangrijk aspect in de strijd tegen het verouderingsproces is de inname van ‘goede’ vetten. Het is dus niet zo dat je geheel vetarm moet eten. Wel is van belang dat je de juiste vetten tot je neemt.

Een correct dieet bevat enkelvoudige onverzadigde vetten (die in olijfolie) en omega 3- en omega 6-vetzuren (voornamelijk in visolie) en zo min mogelijk verzadigde en transvetten (in margarines en industriële voedingsmiddelen).

Deze laatste veroorzaken namelijk een verhoging van het HDL-cholesterol en een verhoogd risico op kanker en trombo-embolische aandoeningen. In ieder geval is de aanwezigheid van vetten in de voeding belangrijk, onder meer om het verzadigingsgevoel (door de aanmaak van leptine) te vergroten.

Omega 3- en omega 6-vetzuren hebben bovendien een positieve invloed op de insulinefunctie en stimuleren de vochtafvoer.

Anti-aging tip 5: Ga voor olijfolie en eet eens wat vaker een stukje zalm!

