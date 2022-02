Dit kun je doen tegen grijs haar. 9x Anti-aging tips

Beautytips. 9x Tips tegen grijze haren

Grijs haar blijft de gemoederen bezighouden. De eerste grijze haar wordt door de meeste mensen ervaren als een ramp, een pijnlijk bewijs van ‘ouder worden’. Dat is logisch, want grijs haar maakt nu eenmaal deel uit van het natuurlijke verouderingsproces. Niemand ontkomt eraan.

Maar net zoals voor alle andere verouderingsprocessen (denk maar eens aan rimpels in je huid) zijn er (vooral externe) oorzaken en factoren die dit proces kunnen versnellen óf vertragen! Met andere woorden: we zijn niet helemaal overgeleverd aan de natuur en de erfelijke belasting van ons ouders (want erfelijkheid speelt bij grijs worden een grote rol).

Hieronder 9 dingen die de komst van grijze haren kunnen uitstellen:

1. Vermijd psychologische stress

Een recent wetenschappelijk onderzoek heeft voor het eerst het verband tussen grijs worden en psychologische stress aangetoond. Met andere woorden: stress en zorgen kunnen ons letterlijk grijze haren bezorgen (er wordt wel gezegd dat Marie Antoinette in de nacht voor haar onthoofding geheel grijs werd, al is dat volgens wetenschappers niet mogelijk omdat grijs worden aan de haarwortels begint). Omgekeerd geldt dat je kans hebt dat als je in een vroeg stadium van grijs worden stopt met stress, je haar (vanaf de haarwortels) weer zijn natuurlijk haarkleur terug kan krijgen. Minder stressen dus!

2. Onderzoek of er andere oorzaken zijn

Word je grijs op heel jonge leeftijd dan kan dat erfelijk bepaald zijn, maar het kan ook zijn dat er een andere oorzaak voor is. Denk hierbij aan een vitamine B12 tekort, schildklierproblemen, bloedarmoede en vitiligo (pigmentverlies). Heb je het idee dat het geen natuurlijk proces is, wend je dan tot je huisarts om andere oorzaken uit te sluiten of te verhelpen.

3. Pas op met rood vlees en barbecue voedsel

Om het verouderingsproces, waaronder grijzend haar, te vertragen, moeten we de strijd aanbinden met vrije radicalen en oxidatieve stress. Consumptie van (veel) rood vlees en gegrilde/gebarbecuede voedingsmiddelen bijvoorbeeld zouden de productie van vrije radicalen verhogen en kan dus maar beter vermeden of beperkt worden.

4. Bind de strijd met vrije radicalen aan

Iedereen weet inmiddels dat antioxidanten kunnen helpen in de strijd tegen schade door vrije radicalen. Dat zou ook gelden in de strijd tegen grijs haar. Ontstekingen (bijvoorbeeld door stress) zouden kunnen leiden tot een toename van vrije radicalen die op hun beurt weer de pigmentproductie beïnvloeden. Laaf je dus aan antioxidanten. Eet gezond. Denk aan voldoende vitamine C en E (bessen, citrusvruchten, groenten), gezonde vetten, noten, avocado’s.

5. Voedingssupplementen?

Er bestaat onenigheid over of voedingssupplementen iets voor je lichaam en in het bijzonder in de strijd tegen een natuurlijk verouderingsproces als grijs haar kunnen doen, maar als dat zò is, dan worden in dit kader wel voedingssupplementen als vitamine B complexen en L-tyrosine genoemd. L-tyrosine vermindert ontstekingen en kan helpen om de hoofdhuid te verbeteren. Goed om te weten: L-tyrosine komt onder meer voor in kaas en eieren, vis, tarwekiemen, havervlokken, amandelen, avocado’s en sojabonen.

6. Shampoos op basis van zinkpyrithion

In de strijd tegen grijs haar hebben we er alle baat bij om de hoofdhuid zo gezond mogelijk te houden. In dit verband worden ook wel shampoos met zinkpyrithion genoemd. Deze shampoos worden vaak gebruikt om aandoeningen van de hoofdhuid als seborroïsch eczeem en roos te behandelen. Let op! Ze kunnen je haarverf aantasten.

7. Bescherm je haar tegen schadelijke externe factoren

Vrije radicalen, oxidatieve stress. Je kent het verhaal inmiddels wel. Steeds weer duiken ze op als we het hebben over het natuurlijke verouderingsproces en de invloed die we daarop willen uitoefenen (het vertragen ervan, of in ieder geval vroegtijdig verouderen voorkomen). Dit betekent ook bescherming tegen schadelijke externe factoren zoals de UV-straling van de zon en roken. Hoedje op en sigaretjes weg, dus.

8. Niet teveel eten!

Een opmerkelijke advies in de strijd tegen grijs haar is: niet overeten. Uit dierenstudies zou gebleken zijn dat als je dieren minder calorieën te eten geeft, dit een positief effect heeft op het verouderingsproces.

9. Een gezonde levensstijl

Tot slot is een gezonde levensstijl natuurlijk altijd nog de beste bondgenoot in de strijd tegen veroudering. Voldoende bewegen, voldoende nachtrust, mediteren, gezond eten (klik hier voor voedingtips voor gezond haar). Je kent de riedel inmiddels wel. Doe je best :-)

