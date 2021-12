Beauty & anti-aging tips. Dit kun je doen tegen een slappe huid

Is je huid in de loop der tijd slap(per) geworden? Geen paniek! Er zijn dingen die je kunt doen om je huid strakker te maken. We hebben een aantal anti-aging tips voor je.

Anti-aging tips tegen een slappe huid

Het is gelukt. Je bent een paar kilo afgevallen. Eindelijk! Maar wat blijkt? Je huid lijkt zich niet aan je nieuwe gewicht te willen aanpassen. Bij elke beweging zie je rimpels en plooien. Buik, armen, nek. Alles lijkt te gaan hangen.

Natuurlijk is dit verschijnsel niet alleen te wijten aan die paar kilo’s minder. In de loop van de tijd verliest de huid elasticiteit en dat is meteen ook een reden waarom je lichaam zich steeds moeilijker aanpast aan een paar kilo’s minder.

Het verouderingsproces van de huid verloopt sneller dan je denkt en daarom zou je je huid al op jonge leeftijd goed moeten verzorgen en niet pas in actie moeten komen als de eerste tekenen zich laten zien.

Hoezeer je huid tekent, hangt niet alleen af van genetische aanleg, leefomstandigheden en andere factoren, maar ook van je huidverzorging door de jaren heen. Onze huid is een complex orgaan dat als filter voor ons lichaam fungeert. Daarom is het heel belangrijk om de huid goed te hydrateren door in ieder geval voldoende water te drinken en gezond te eten.

Verder heeft onze huid als die slapper wordt baat bij massages om de bloedcirculatie en het lymfesysteem te stimuleren.

Vooral als je (flink) afvalt, spant de huid zich minder en kan je met overtollige huid te maken krijgen, maar daar is wel een oplossing voor: val niet te snel af, hydrateer je huid met crèmes, sport tenminste twee keer per week, ga daarbij voor een combinatie van aerobics en spierversterkende oefeningen. Onderschat vooral het belang van dat laatste niet.

Krachttraining of kettlebell-oefeningen zijn belangrijker dan je denkt. Meer spieren betekent een snellere stofwisseling.

Bovendien zijn spieren ook een perfect ‘opvulmiddel’: is je huid van je buik slap, dan zal die strakker ogen als er een paar stalen kabels van spieren onder liggen. Nu overdrijven we een beetje, maar je begrijpt wel wat we bedoelen :)

Voor het hydrateren van je huid kun je specifieke ‘firming’ of ‘antiaging’ crèmes gebruiken maar ook een gewone vochtinbrengende crème is al goed. Als je je huid maar dagelijks insmeert en regelmatig – tenminste twee keer per week – tijd vrijmaakt om je huid te masseren. Regelmatig sporten, regelmatig je huid hydrateren… Regelmaat is het geheim als het op lichaamsverzorging aankomt.

