Deze baggy jeans gaan het dit voorjaar helemaal maken

Baggy spijkerbroeken voorjaar zomer 2022. Photo courtesy of Missoni, Valentino, Etro

Kip of ei? Gen Z of catwalks? Waar de baggy jeans trend voor voorjaar zomer 2022 precies het licht zag, is niet duidelijk, maar wat wél als een paal boven water staat, is dat ze een huge trend gaan worden.

Baggy spijkerbroeken voorjaar zomer 2022. Photo courtesy of Valentino

Hoe we dat weten? Je hoeft maar naar TikTok te kijken. Gen Z zweert bij baggy spijkerbroeken. Ook sterren en topmodellen lopen met deze nieuwe trend weg. Hailey Bieber, Katie Holmes en Bella Hadid werden er al in gespot.

Baggy spijkerbroeken voorjaar zomer 2022. Photo courtesy of Missoni

De meest geliefde modellen zijn dus wijd, met een vrij lage taille waardoor de spijkerbroeken ietwat boyish ogen. De pijpen zijn lang en vallen ruim over je voeten. De favoriete kleur is middenblauw al zagen we ook donkere denim op de catwalks voorbijkomen. Andere nieuwigheid: we gaan weer aan de riem, mede dankzij de lage, relaxede taille.

Skinny en slim fit jeans verdwijnen dus wederom naar de achterkant van onze kast. Seizoen na seizoen proberen ze voorzichtig een comeback te maken maar elke poging is tot nu toe in de kiem gesmoord, ook al zijn er nog wel modemerken die ze in het assortiment hebben. Ben je aan je slim fit verknocht, dan kom je in ieder geval niet zonder te zitten.

Baggy spijkerbroeken voorjaar zomer 2022. Photo courtesy of Dior

Wat betekent die nieuwe baggy spijkergoed trend voor ons? Als eerste dat we afscheid gaan nemen van de rechte spijkerbroek met hoge taille. Dat jaren ’80 broekje hebben we nu al een paar jaar achter elkaar gedragen en gaat zijn toppositie verliezen.

Baggy spijkerbroeken voorjaar zomer 2022. Photo courtesy of Dsquared2

Overigens staan de fashion experts helemaal niet raar te kijken van de nieuwe baggy. Het moest ervan komen, met al dat thuiswerken en de comfort wear van de afgelopen jaren.

Maar hoe gaan we ‘m dragen? De baggy jeans heeft een nonchalante, ontspannen uitstraling die wel wat opsmuk mag hebben. Een mooi jasje (bijvoorbeeld een donkerblauwe blazer), een it-bag, een mooie blouse (wit), een lange kimono erover (Valentino). En voor in je vrije tijd natuurlijk een croptop. Die zijn tegenwoordig kleiner dan ooit :-) In combinatie met die vrij lage taille wordt het deze zomer echt buikspieren showen…

TRENDYSTYLE