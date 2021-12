10x Anti-aging tips voor mooi en gezond haar (ook als je niet zo jong meer bent)

10x Anti-aging tips voor mooi en gezond haar. Foto: Mauro Pilotto

Als je haar maar goed zit. We weten niet of Anna Wintour, directrice van Vogue US, deze slogan kent, maar feit is wel dat deze dame zich tijdens de modeweken altijd met een gezond ogend en onberispelijk scherp geknipt bobkapsel presenteert. En dat terwijl Anna de vijftig allang (maar dan ook allang!) gepasseerd is. Inmiddels is Anna’s bobkapseltje legendarisch. Of het nu strookt met de actuele haartrends of niet (dus wél!), het is haar signatuur. En ze mag er trots op zijn. Met recht want Anna’s haar ziet er altijd perfect uit. Maar wat Anna kan, kan jij ook. (Overigens leuk om te weten: Anna is zò zeker van haar zaak dat ze tijdens de Fashion Weeks rustig een paar keer in dezelfde jurk verschijnt. Om maar te zeggen: als je haar maar goed zit…)

10 Anti-aging tips voor mooi en gezond haar. Op deze foto: Anna Wintour, directrice Vogue US. Foto: Mauro Pilotto

Het is natuurlijk niet zo dat je het biologische verouderingsproces kunt stoppen. Daar ontkomt niemand aan, ook Anna Wintour niet! Met het verstrijken van de jaren is het onvermijdelijk dat ons haar veroudert. Niet alleen kleurt het grijs, maar het wordt ook dunner, het verliest volume, het wordt droger en doffer, en het breekt sneller af.

Het klinkt allemaal vrij dramatisch maar gelukkig zijn er dingen die je kunt doen om vroegtijdige veroudering te voorkomen, en je haar mooi en gezond te houden. Het geheim zit ‘m (natuurlijk) in een goede haarverzorging, een gezonde levensstijl en een evenwicht voedingspatroon. Al deze anti-aging elementen kunnen je haar – en de rest van je lichaam natuurlijk – ook als de jaren verstrijken in optimale conditie houden.

10 Anti-aging haartips van de experts

#1 Een kortere haarlengte

Als je haar in de loop van der tijd dunner is geworden, dan is een kort kapsel de beste oplossing. Niet voor niets hebben de meeste dames van een zekere leeftijd kort haar. Vaak is dat niet alleen vanwege het gemak maar ook een noodzaak. Als je merkt dat je lange haar dunner wordt en er ongezond begint uit te zien, overweeg dan om het korter te knippen totdat je de haarlengte hebt gevonden die voor jouw type haar werkt. Je hoeft dus echt niet direct kort te gaan, maar doe het in stappen net zolang totdat je de ideale lengte te pakken hebt.

#2 Regelmatig bijknippen

Laat je haar regelmatig bijknippen om het gezond te houden. Een keer per maand of eens in de twee maanden is voldoende. Hiermee houd je de punten bij en houd je je haar mooi en gezond. Knip je gespleten haarpunten niet af, dan zullen ze zich verder naar boven toe openen en zal er uiteindelijk meer van je haar af moeten.

#3 Bescherm je haar

Verzorg je haar met liefde. Vermijd te agressieve shampoos, was je haar niet met heet water, bescherm het tegen de zon en tegen de kou. Het klinkt vermoeiend maar je haar zal je er dankbaar voor zijn. Vooral bescherming tegen de zon om photo-aging te voorkomen wordt nog wel eens vergeten terwijl dat juist zo belangrijk is om je haar jong te houden.

#4 Eet gezond

Zorg ervoor dat je lichaam, en dus ook je haar, beschikking heeft over de benodigde voedingsstoffen. Ga voor een uitgebalanceerd voedingspatroon. Besteed aandacht aan de juiste hoeveelheid eiwitten (heel belangrijk voor de gezondheid van je haar, think eieren, magere yoghurt, magere vlees zoals kip, soja) en informeer zonodig eens naar voedingssupplementen of vitaminepreparaten. Er zijn supplementen die speciaal voor de gezondheid van je haar zijn samengesteld.

#5 Verzorg je haar goed

Was je haar niet te vaak en gebruik na de shampoo altijd een goede conditioner. Verwen je haar verder een keer per week met een masker. Dat mag ook een DIY maskertje zijn, bijvoorbeeld een masker op basis van kokosolie, castorolie of lijnzaadolie.

#5 Een goede borstel

Investeer in een goede borstel die je haar respecteert. Backstage bij een modeshow stond ik eens, tot afgrijzen van de hair stylisten, hardhandig de klitten die mijn sjaal in mijn haar had gemaakt uit te borstelen. Ze kwamen direct aanschieten met een zachte borstel en lieten me zien hoe ik de klitten voorzichtig moest losmaken. Je haar mag tijdens het borstelen niet afbreken. Gebeurt dat wel, dan is je borstel niet goed.

#6 Voorzichtig drogen!

Droog je haar met een zachte handdoek. Wrijf je haar niet droog maar dep het. Nat haar is nog delicater dan droog haar. Ga er voorzichtig mee om.

#7 Houd haaruitval in de gaten

Heb je het idee dat je teveel haar verliest, raadpleeg dan je huisarts, om er zeker van te zijn dat het om een normale (misschien seizoensgebonden) haaruitval gaat. Wellicht kan je arts je dan ook een product aanraden dat geschikt is voor jouw haar.

#8 Milde haarverf

Je haar kleuren is een heel persoonlijke keuze, maar besluit je om je grijze haren met een kleurtje af te dekken let dan goed op welk product er wordt gebruikt. Te agressieve chemicaliën doen je haar niet goed, zeker niet als je niet zo jong meer bent. Ga op zoek naar kleurtjes op waterbasis (demi-permanente haarverf) of maak in overleg met je kapper een kleurplan waarbij de gezondheid van je haar voorop staat. Minder agressieve haarkleuren dekken misschien minder, maar is wat geeft dat nu eigenlijk? Sterker nog: het is juist mooi (en grijs haar is een supertrend!).

#9 Scrubben

Af en toe je hoofdhuid scrubben, is een weldaad voor je haar. Je houdt er je hoofdhuid gezond mee en stimuleert de bloedcirculatie wat de aanvoer van voedingstoffen bevordert. Wist jij dat een schepje suiker of zout in een beetje olie een optimale scrub voor je hoofdhuid is? Wel even uitspoelen natuurlijk.

#10 Vermijd stress

Stress is een vijand van je haar, en dat niet alleen. Onlangs is zelfs bewezen dat de eerste grijze haren door stress, OMKEERBAAR zijn. Vermijd stress en je hebt je natuurlijke haarkleur weer terug. Gemakkelijker gezegd, dan gedaan, dat zijn we met je eens :-)

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE