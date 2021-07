5x Anti-aging kapsels. Deze trendy kapsels maken jong!

5 Antiaging kapsels. Deze trendy kapsels maken jong!

De haar- en kapseltrends mogen ‘dicteren’ wat ze willen, maar de kapsels moeten natuurlijk wel flatteren. En ons liefst zo jong mogelijk maken. Wij gingen op zoek naar anti-aging kapsels die beantwoorden aan de allernieuwste kapseltrends. Vooral de halflange kapsels die ook dit seizoen weer in de mode zijn, hebben een hoog verjongingsgehalte. Laten we er eens doorheen lopen:

#1 Halflang kapsel met zijlok of speelse pony

5 Antiaging kapsels. Deze trendy kapsels maken jong!

Een halflang kapsel is een perfect anti-agingmiddel (vele malen beter dan botox!). Het geeft dunnend haar meer volume, zeker als je voor lange lagen gaat. De lagen maken je haar bovendien minder zwaar waardoor je haar ook bovenop je hoofd minder plat is. Dit trekt je hele gezicht omhoog. Een zijlok of lange pony verbergt voorhoofdrimpels op een speelse manier. En de dansende lokken aan de zijkant van je hoofd omlijsten je gezicht waardoor je trekken verzachten.

Tip: in de regel geldt dat lichtere haarkleuren jonger maken. Donkere haarkleuren verharden de gezichtstrekken. Je kunt ook kiezen voor wat lichtere haarkleuren alleen rond je gezicht, zoals bij het kapsel op deze foto.

#2 Halflang kapsel met zijscheiding

5 Antiaging kapsels. Deze trendy kapsels maken jong!

Een halflang kapsel maakt je nek optisch langer. Een zijscheiding werkt bovendien heel anti-aging: het camoufleert voorhoofdrimpels zonder de aandacht op je ogen (oogrimpels) te leggen.

Tip: draag je altijd al een zijscheiding, probeer ‘m dan eens naar de andere kant te verleggen. Hierdoor krijg je meer volume bovenop je hoofd en dat geeft een natuurlijke ‘lifting’ aan je gezicht.

#3 Bobkapsel met middenscheiding

5 Antiaging kapsels. Deze trendy kapsels maken jong!

Je kunt er ook voor kiezen om je het leven met open vizier tegemoet te treden met een bob/lobkapsel met middenscheiding. Lak aan rimpels! Geef je kapsel in dit geval een mooie opbollende ronde vorm die zacht om je gezicht ligt waardoor je gezichtstrekken verzacht worden. Een bob of lobkapsel staat jonger dan lange lokken omdat je silhouet er minder zwaar door is.

Tip: je kunt ook een bobkapsel effect simuleren door je lange haar in je jas, jurk of coltrui te dragen! Zie de foto!

#4 Lange pony tegen voorhoofdrimpels

5 Antiaging kapsels. Deze trendy kapsels maken jong!

Voorhoofdrimpels? Een lange pony verbergt ze op een trendy manier. Wees je er wel van bewust dat een lange pony de aandacht naar je ogen verlegt. Kraaienpootjes en oogrimpels kunnen hierdoor meer zichtbaar worden. Maak die overweging. Ga je voor een pony pas dan je oogmake-up aan. Vermijd te donkere kleuren.

Tip: vermijd een botte rechte pony maar ga voor een licht ronde vorm met langere zijkanten bij je slapen. Hierdoor krijgt je gezicht een zachtere uitdrukking.

#5 Lang haar met slag

5 Antiaging kapsels. Deze trendy kapsels maken jong!

Hecht je aan je lange lokken ga dan niet voor steil haar, maar voor een natuurlijke slag en volume. De lokken verdoezelen een niet al een strakke kaaklijn.

Lees ook Anti-aging kapsels. Deze kapsels en haarkleuren maken je jonger!

TRENDYSTYLE