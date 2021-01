De kapseltrends voor winter 2020 2021 zijn trendy maar tegelijkertijd ook: anti-aging. Halflang is haar is nog steeds dé trend en pony’s zijn in.

De haartrends voor winter 2020 2021 zijn vlot, pittig én ook nog eens verjongend. Halflange kapsels – bob en lob kapsels – zijn namelijk nog steeds de grote winnaar. En toeval wil dat halflang haar de meest flatterende haarlengte voor 40-plussers is! Dat is mooi meegenomen.

Halflang haar is zo ongeveer beter dan botox. Een bob of lob kapseltje omlijst het gezicht en camoufleert daarmee een niet meer zo strakke kaaklijn of te scherpe jukbeenderen. Wil je je gelaatstrekken extra verzachten, ga dan voor lange lagen die je gezicht als het ware aaien en je misschien niet meer zo jonge nek ietwat bedekken.

Halflang haar is ook gemakkelijker te onderhouden. Omdat je het regelmatig knipt, ziet het er vitaal en gezond uit. Dit wordt nog belangrijker als je je haar verft. Hoe korter je haar, hoe minder verfbeurten het te verduren krijgt, hoe beter de conditie van je haar.

Een andere haartrend die een heel verjongend werkt, is de pony (een supertrend voor 2021!). Bangs werken beter dan de beste camouflagesticks. Ze verbergen fronsrimpels en kraaienpootjes. Bovendien geven ze je kapsel beweging. Goed voor een dynamische en vlotte look! Let op: ga voor een wat kortere of juist wat langere pony. Zorg ervoor dat de lengte niet nèt boven je ogen valt want hierdoor kan je oogopslag vermoeider lijken. Vermijd ook pony’s die strak en recht over je voorhoofd vallen. Een gordijntjespony oogt jonger en zachter.

