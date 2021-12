9x Anti-aging voedingsmiddelen die ook nog eens lekker zijn

Houd jij wel van een stukje chocolade, een handvol noten of een goed glas rode wijn? Dat is mooi meegenomen want het zijn krachtige anti-oxidanten die helpen om vroegtijdige veroudering tegen te gaan. Combineer een anti-aging voedingspatroon met regelmatig bewegen en je bent goed bezig om je lichaam en geest jong te houden.

De meeste anti-aging voedingsmiddelen zullen je bekend zijn, maar het kan motiverend werken om het allemaal nog eens op een rijtje te zien. Boost je tafel met deze overigens heerlijke voedingsmiddelen (om je te motiveren beginnen we met de lekkerste dingen):

Pure chocolade (good to know: de beste tijd om chocolade te eten is in de ochtend, aldus een recent onderzoek).

(good to know: de beste tijd om chocolade te eten is in de ochtend, aldus een recent onderzoek). Rode wijn (rode wijn bevat onder meer resveratrol , een stof met antioxidatieve, ontstekingsremmende, antivirale, antibacteriële en zenuwweefselbeschermende (!) eigenschappen, nota bene: drink met mate !).

(rode wijn bevat onder meer , een stof met antioxidatieve, ontstekingsremmende, antivirale, antibacteriële en zenuwweefselbeschermende (!) eigenschappen, nota bene: drink !). Noten (rijk aan onverzadigde vetten, vitaminen, mineralen en antioxidanten).

(rijk aan onverzadigde vetten, vitaminen, mineralen en antioxidanten). Bosbessen (ontstekingremmend en rijk aan antioxidanten).

(ontstekingremmend en rijk aan antioxidanten). Groenten en fruit (onderzoek wijst uit dat drie porties groenten en twee porties fruit per dag hart- en vaatziekten tegengaan, helpen om je gewicht onder controle te houden, antioxiderend werken en zelfs dementie zouden kunnen voorkomen).

(onderzoek wijst uit dat drie porties groenten en twee porties fruit per dag hart- en vaatziekten tegengaan, helpen om je gewicht onder controle te houden, antioxiderend werken en zelfs dementie zouden kunnen voorkomen). Vette vis en avocado (met name vanwege de omega-3-vetten, hallo mooie huid!)

en (met name vanwege de omega-3-vetten, hallo mooie huid!) Extra vergine olijfolie (een krachtige antioxidant plus rijk aan oleocanthol, een stofje dat het risico op kanker zou verlagen).

(een krachtige antioxidant plus rijk aan oleocanthol, een stofje dat het risico op kanker zou verlagen). Yoghurt (voor een gezonde darmflora en dus ook een beter immuunsysteem).

(voor een gezonde darmflora en dus ook een beter immuunsysteem). Eieren en kip (rijk aan choline, een essentiële voedingsstof die bij de B-vitamines hoort en die belangrijk is voor de hersenen en zou beschermen tegen dementie).

Natuurlijk is deze lijst niet uitputtend maar het is een uitgangspunt. Stel je weekmenu maar eens samen aan de hand van de voedingsmiddelen in ons rijtje. Je wordt er gezonder én mooier van.

