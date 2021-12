Anti-aging tip voor een jonge huid. Schrap vetten NIET (zomaar) uit je dieet!

Anti-aging tip voor een jonge huid. Schrap vetten NIET uit je dieet!

Een gezond voedingspatroon helpt om je huid (en je lichaam) jong en mooi te houden. Natuurlijk spelen er nog vele andere factoren mee (zoals je algehele gezondheid, hormonenkwesties, stress), maar het gezond eten is in ieder geval een belangrijk wapen in de strijd tegen het natuurlijke verouderingsproces (ook van je huid) dat we dan wel niet kunnen stoppen maar wel kunnen vertragen.

Vetten en cholesterol in het dagelijks voedingspatroon

Als we het over gezond eten hebben en het woord ‘dieet’ gaat vallen, dan denken we gewoonlijk direct aan groenten en fruit en hebben we de neiging om onze neus op te halen voor vetten, vooral als het op verzadigde vetten aankomt. Toch zouden juist die vetten, volgens voedingsexperts, essentieel zijn en bovendien een uitstekende ‘anti-aging truc’ voor je huid vormen.

Want, zo is de redenering, je huid is opgebouwd uit vet en eiwitten. De celmembranen zouden zelfs voor ongeveer de helft bestaan uit cholesterol (weer zo’n woord waar we gewoonlijk van schrikken!). Schrap je vetten uit je voedingspatroon dan zou je huid daarvan te lijden hebben en er al snel oud en verlept (sorry voor dit confronterende woord) gaan uitzien.

Vetoplosbare vitaminen

Kortom, is de conclusie van deskundigen, je huid heeft vet nodig. Vet is bovendien noodzakelijk voor de opname van vetoplosbare vitaminen – vitamine A, bètacaroteen (de voorloper voor vitamine A), D, E en K – door het lichaam. En laten nu deze vitamines – met name A, bètacaroteen en E – ook weer eens bij uitstek anti-aging vitaminen voor de huid zijn!

Nu kun je je laven aan bijvoorbeeld bladgroenten en worteltjes. Deze groenten bevatten bètacaroteen dat door het lichaam wordt omgezet in vitamine A. Maar wil je je huid zacht, strak en soepel houden, dan is actieve vitamine A uit voedingsvetten effectiever.

Vitamine A is onder meer te vinden in (gezonde) voedingsmiddelen als eidooier, boter, vis (zalm) en lever (onlangs hebben we hier op de redactie weer eens geprobeerd om dit te eten, maar zonder succes), allemaal voedingsmiddelen die wel als vet worden beschouwd maar die wel degelijk een functie hebben, zo je wilt ook een anti-aging functie.

Een andere vetoplosbare vitamine met een verjongend effect op je huid is vitamine E. Deze vitamine helpt tegen oxidatie (door een overschot aan vrije radicalen), maar ook tegen rimpels en zonschade. Bovendien helpt deze vitamine om de hormoonproductie (hormonen houden de huid jong) op gang te houden, iets wat in de menopauze welkom is.

Vitamine E is te vinden als noten, pindakaas, olijfolie en roomboter en bladgroenten. Zoals je ziet, hebben we het hier wederom om voedingsmiddelen die we (afgezien van de bladgroenten) als ‘vet’ bestempelen. En toch…

En toch, wordt er wel gezegd, zouden we ze nodig hebben! Dus blijf je vooral laven aan bladgroenten en andere groentesoorten (en fruit) maar schrap vette voedingsmiddelen niet uit je dieet, is het advies van voedingsexperts. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je ze ‘verantwoord’ klaarmaakt. Houd je bereidingswijzen zo ‘puur’ mogelijk. Laten we het zo zeggen: dat vetten een rol spelen in de strijd tegen het verouderingsproces opent natuurlijk niet de deur naar vette sauzen, vette snacks en gefrituurde maaltijden. Maar dat voelt iedereen op z’n (haar) klompen aan.

