Anti-aging kapsels en haartrends 2020. Deze kapsels en haarkleuren maken je jonger!

Nog even en we mogen weer naar de kapper! We geven je alvast wat tips voor trendy kapsels volgens de allernieuwste haartrends mee. Maar wat vooral telt is dat deze kapsels jong maken!

Als je haar maar goed zit. Een goed kapsel en een flatterende haarkleur kunnen je jaren jonger maken. Omgekeerd kan een verkeerde haarstijl, of een verkeerd gekozen haarkleur, je ouder doen lijken. Wat voor de één verjongend werkt, hoeft echter voor de ander niet per se op te gaan. Haartrends spelen ook een rol, of course. Je wilt er niet ouderwets bij lopen. Maar volg de kapseltrends voor lente zomer 2020 alsjeblieft niet blindelings. Pas ze aan aan je eigen persoonlijkheid. Laat ze voor je werken! De echte reddende engel is hier natuurlijk, juist ja, je kapper! Er zijn wel vuistregels die je kunnen helpen.

Natuurlijke haarstijlen zijn het meest… anti-aging

Het meest flatterend en verjongend zijn natuurlijke haarstijlen. We bedoelen daarmee haarstijlen die niet al te netjes of overdreven zijn maar die je gezicht als het ware zacht omlijsten. Vermijd dus strakke krullen, plat gestyled haar dat als een gordijn glad en strak naar beneden hangt en overdreven hairdo’s met grote volumes. Een paar voorbeelden?

Een speelse halfhoge paardenstaart werkt vele malen beter dan strak naar achteren getrokken haar.

Een speels knotje met losse lokken rond je gezicht werkt vele malen beter dan een opsteekkapsel met een bouffant kapsel met getoupeerd volume boven op het hoofd.

Een kapsel met speelse bewegingen staat vele malen jonger dan nette lokken die stijf staan van de haarlak.

Tip: ga voor een kapsel met natuurlijke bewegingen en een luchtige natuurlijke textuur. Je haar moet bewegen in de wind en je moet er je vingers doorheen kunnen halen.

Halflang haar is vlotter – en jonger – dan lang haar tot ver over de schouders

Er komt een moment waarop meisjesachtig lang haar tot ver over je schouders tegen je kan gaan werken zodat je het ‘van achteren lyceum, van voren museum‘ effect krijgt. Een vlotte halflange haarcoupe of een pittig kort kapsel oogt vaak veel jonger als de jaren gaan tellen. Ook hier geldt weer dat het natuurlijk moet zijn en bij je gezicht moet passen.

Modern oogt jonger dan klassiek!

Een andere vuistregel (die eigenlijk al uit het bovenstaande voortvloeit) is dat klassiek in de regel ouder oogt dan modern. Een halflang kapsel dat op één lengte is geknipt is minder vernieuwend en verjongend dan een halflang gelaagd kapsel met beweging en een moderne twist. Hetzelfde geldt voor korte kapsels. Modern = jong!

Een pony om rimpels op je voorhoofd te verbergen

Een pony is een perfect camouflagemiddel om rimpels op je voorhoofd te verbergen. Een pony is wel heel persoonlijk. Iedereen kan een pony hebben, maar de vorm en lengte moeten wel op je gezicht afgestemd zijn. Verder kan een pony de huidverzorging van je voorhoofd in de weg staan. Het is ook minder prettig voor je huid om altijd onder een rand haar schuil te gaan. Afgezien van deze kleine nadelen (het hangt vooral van je eigen discipline af of en hoezeer je voorhoofdshuid van een pony te lijden zal hebben) kan een pony heel verjongend werken.

Lichte haarkleuren maken jonger dan donkere en harde haarkleuren

De hoofdregel is eigenlijk dat alles wat zacht en licht is jonger maakt. Dit geldt ook voor haarkleuren. Een wat lichtere gloed door je haar geeft je gezicht licht en maakt rimpels wat minder zichtbaar. Harde haarkleuren accentueren de gelaatstrekken en ook rimpels. Veel kappers zweren dan ook bij een wat lichtere kleur als je wat ouder bent. Maar niet iedereen denkt er zo over. Nora Ephron, wijlen Hollywood stijl icoon, zwoor bijvoorbeeld bij donker haar. Ook dit is altijd weer een persoonlijke kwestie. Als je een sterk type bent en niet bang bent om rimpels te showen, dan kan een donkere haarkleur inderdaad een heel goede keuze zijn.

Verder geldt ook hier de vuistregel: modern oogt jonger dan klassiek. Zo kan een lichtblauwe of zachtroze tint op grijs haar héél jong staan!

Brede wenkbrauwen ogen jonger

Onze laatste vuistregel gaat over wenkbrauwen die bijna net zo belangrijk zijn als je kapsel. Hiervoor geldt: brede wenkbrauwen ogen jonger. Dus heb je smalle wenkbrauwen probeer ze dan eens wat breder in te tekenen… of probeer ze terug te laten groeien!

