Afvallen zonder dieet. 10 Niet-dieet-tips

Snel in vorm maar geen zin of tijd voor een dieet, probeer dan onze niet-dieet-tips! Het zijn kleine, gemakkelijke regeltjes die je bijna ongemerkt helpen om je lichamelijke vorm terug te krijgen.

Het ‘niet-dieet’. Dit artikel is bedoeld voor diegenen die graag hun lichamelijke vorm terug willen vinden maar die geen zin (of tijd) hebben om een dieet te volgen (gelijk heb je!). In plaats van een dieet willen we je een aantal regeltjes voorstellen die het mogelijk maken om op een simpele en efficiënte manier overtollige kilootjes kwijt te raken. Bijna ongemerkt.

Je zou het samenstel van regeltjes dat je hieronder vindt, het ‘niet-dieet’ kunnen noemen. Meer dan regels, zijn het richtlijnen die betrekking hebben op een bepaalde levensstijl. Volg je ze consequent op, dan zul je – zonder dat je daar veel moeite voor hoeft te doen – bemerken dat je levensstijl en eetgewoonten in de loop van de tijd zijn veranderd. Verbeterd. Geloof je het niet? Lees dan snel verder…

1. Verwijder alle ‘riskante’ hapjes en drankjes uit de keukenkastjes.

Doe nu niet alsof je het niet begrijpt. Die pot nutella gaat weg. En de bak vanille-ijs die in de vriezer staat ook. En leeg de koektrommel ook maar. Weg ermee. En wel direct!

2. Drink veel water.

Dat je nooit teveel water kunt drinken, is een feit. En dat water helpt om schadelijke stoffen af te voeren en het metabolisme op peil houdt, is eveneens een feit. En laten we ook het ‘mechanische’ effect dat water op onze maag heeft, niet vergeten. Na een paar glazen water heb je een ‘vol’ gevoel. Je maag communiceert dit gevoel aan je hersens met als resultaat dat we minder honger hebben. Perfect!

3. Ga nooit met lege maag naar de supermarkt.

Doe je boodschappen na de lunch of na een tussendoortje. Je zult minder snel in de verleiding raken om lekkere – meestal calorierijke – dingen te kopen. Blijf uit de beurt van ijs, chocolade en degelijke.

4. Maak altijd een boodschappenlijstje voordat je de deur uitgaat.

Je weet wat goed voor je is, en wat niet. Maak daarom een lijstje met lekkere, maar niet al te calorierijke dingen, en houd je daaraan. Laat je niet afleiden. Als op je lijstje ‘ijs’ en ‘bier’ niet voorkomen, wat moet je in de supermarkt dan nog bij de vriezer of op de drankafdeling?

5. Ga, als het even kan, lopend boodschappen doen.

Behalve dat beweging goed voor je is (voor de lijn én de gezondheid), beperk je daarmee ook de hoeveelheid boodschappen die je kunt doen. Hoe minder je in huis hebt, hoe minder verleidingen je hoeft te weerstaan…

6. Neem de tijd om te koken.

Junk food, voorgekookte maaltijden en pizza’s die je alleen nog maar hoeft af te bakken, zijn niet bepaald gezond. Om het over de calorieën nog maar niet te hebben. Als je zelf kookt, weet je wat je eet. En als je zelf heel bewust boodschappen hebt gedaan, dan zullen er geen ‘foute’ dingen in je pan of oven terecht komen.

7. Probeer een oplossing te vinden voor de problemen of situaties die je ertoe brengen teveel te eten.

Heb je ooit wel eens gehoord van ‘nerveuze honger’? Het is niet gemakkelijk, maar probeer om erachter te komen waarom je op sommige momenten zo’n sterke behoefte aan veel (en vaak vet) eten voelt. Analyseer de situaties en wees niet bang om de waarheid onder ogen te zien. Deze zelfanalyse is niet alleen goed voor je lijn, maar kan ook een belangrijke veranderingen in je algemene levensstijl teweeg brengen.

8. Wen jezelf eraan om minder zoete en minder vette dingen te eten.

Het is echt alleen maar een kwestie van gewoonte. Halveer de hoeveelheid suiker in je koffie, de olie in de pan, de boter in je recepten. De smaak zal er echt niet veel op achteruitgaan, maar het aantal calorieën wel. En je went er snel genoeg aan dat je koffie niet mierzoet, maar gewoon zoet is.

9. Eet met mate en regelmatig.

Je kunt beter vier of vijf keer per dag een kleine portie tot je nemen, dan je een of twee keer per dag ‘helemaal volstoppen’. Door regelmatig iets te eten, houdt je je maag ‘bezig’ en zul je geen hongergevoel hebben. Zo vermijd je ‘eetbuien’. Vaak weten we na een ‘eetbui’ niet eens wat ons ertoe heeft aangezet om in korte tijd een enorme hoeveelheid voedsel naar binnen te werken. Maar ondertussen heb je het wel gedaan…

10. Vermijd verveling.

Als je (vooral tijdens de weekenden) in huis rondhangt en niet weet wat je moet doen, is de verleiding om de keukenkastjes open te trekken veel groter dan wanneer je bezig bent. Vermijd daarom deze ‘gevaarsituaties’ en maak plannen voor het weekend en voor vrije dagen. Begin een nieuwe hobby of creëer interesses die hoofd en lichaam aangenaam bezighouden.

Dat is alles. Zoals je ziet, is het geen dieet, maar een aantal adviezen die ieder van ons met een beetje beste wil kan opvolgen, zonder daarvoor al te veel te moeten inleveren. En het resultaat is een gezondere en caloriearmere levensstijl. Probeer het maar eens. Het kan in elk geval geen kwaad!