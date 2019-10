Afvallen? Dit zijn dingen die je eigenlijk moet weten!

Afvallen lijkt een puur lichamelijke kwestie maar vergis je daar niet in. Je hebt er echt je hoofd bij nodig!

Allereerst kom je nergens zonder motivatie. Ben je niet overtuigd dan zal het niet lukken. Afvallen of lijnen moet dus echt uit je binnenste komen, je moet echt willen afvallen. Inspiratie kan natuurlijk wel uit je omgeving en de mensen om je heen komen.

Verder vergt afvallen ook een zekere kennis van voedingsmiddelen (test je kennis). Het kan gebeuren dat je denkt dat je goed bezig bent, maar toch niet afvalt. Daar kunnen heel veel oorzaken voor zijn. Zo kun je je bijvoorbeeld vergissen in de voedingswaarden van bepaalde voedingsmiddelen. Dit komt vooral voor bij groenten, fruit en drankjes.

Groenten

Wist je bijvoorbeeld dat niet alle groenten even ‘mager’ zijn?

Voorbeelden van groenten die je onbeperkt kunt eten:

Bladgroenten (sla, spinazie)

Bloemkool

Venkel

Courgettes

Radijsjes

Broccoli

Koolsoorten (behalve spruitjes)

Voorbeelden van groenten waar je beter wat minder van kunt eten als je wilt afslanken:

Asperges

Artisjokken

Tomaten

Rode en gele paprika’s

Pompoen

Spruitjes

Fruit

Ook met fruit is het oppassen als je wilt afslanken. Natuurlijk is fruit gezond en moet je er dagelijks iets van eten, maar bedenk wel dat fruit veel suikers (fructose) bevat. Eet dus niet onbeperkt fruit als je wilt afvallen, en zeker niet van de calorierijke fruitsoorten.

Voorbeelden van ‘magere’ fruitsoorten:

Citroen

Watermeloen

Groene appels

Pruimen

Kiwi’s

Meloenen

Voorbeelden van fruitsoorten met meer calorieën:

Bananen

Avocado’s

Dadels

Sinaasappels (!)

Peren

Drankjes

Verder blijft het opletten met wat je drinkt. Je gaat op safe met water, koffie, thee en kruidenthee. Drink verder bij voorkeur drankjes zonder koolzuur. Kun je niet zonder je soft drank ga dan voor de light of zero variant. Pas verder op met fruitsappen want die bevatten fructose. Groentensappen kun je het beste zelf thuis bereiden zodat je precies weet wat erin zit.

Andere veel gemaakte fouten

Medicijnen die suiker bevatten (onder meer medicinale siropen en bruistabletten)

Sommige zoetstoffen (bijvoorbeeld zoetstoffen die fructose* bevatten)

Gesuikerde drankjes

Snoepjes (ook diëtetische snoepjes)

Sojasaus

Koffie of thee uit de automaat (deze drankjes kunnen suikerresten bevatten ook al kies je voor de niet-suiker optie)

Kauwgom kauwen (het lijkt erop dat kauwgom het hongergevoel niet stilt en zelfs de honger naar ongezonde voedingsmiddelen stimuleert)

*Onze lever kan maar kleine hoeveelheden fructose tegelijkertijd verwerken. Als je veel fructose in één keer binnenkrijgt, wordt een deel omgezet in glucose (energie) en wordt het andere deel opgeslagen als lichaamsvet. Dit ligt wat anders voor fruit omdat de vezels ervoor zorgen dat de fructose langzaam vrijkomt.